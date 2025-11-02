https://ria.ru/20251102/kherson-2052477729.html
ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Херсоне
ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 02.11.2025
ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Херсоне
Пункт временной дислокации украинских военных уничтожен в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья... РИА Новости, 02.11.2025
специальная военная операция на украине
херсон
киев
запорожье
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Херсоне
