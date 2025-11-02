Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Херсоне
Специальная военная операция на Украине
 
09:36 02.11.2025
ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Херсоне
ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Херсоне
Пункт временной дислокации украинских военных уничтожен в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T09:36:00+03:00
2025-11-02T09:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсон
киев
запорожье
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
херсон
киев
запорожье
херсон, киев, запорожье, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Киев, Запорожье, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Херсоне

ВС России уничтожили пункт временной дислокации военных ВСУ в Херсоне

ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Пункт временной дислокации украинских военных уничтожен в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
Херсоне уничтожен пункт временной дислокации", - заявил Лебедев.
Он добавил, что в подконтрольных Киеву Херсоне и Запорожье также наносились единичные удары по объектам снабжения и логистики ВСУ.
По его словам, в пригороде Запорожья также поражён промышленный объект ВСУ, используемый для сборки БПЛА.
Специальная военная операция на УкраинеХерсонКиевЗапорожьеСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
