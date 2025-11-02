Хегсет заявил, что Пентагон готовится к действиям против Нигерии

ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что ведомство после приказа президента США Дональда Трампа готовится к действиям против Нигерии.

"Или нигерийское правительство защитит христиан, или мы уничтожим исламских террористов, которые совершают эти жуткие зверства", - добавил Хегсет.