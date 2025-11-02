https://ria.ru/20251102/khegset-2052452803.html
Хегсет заявил, что Пентагон готовится к действиям против Нигерии
Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что ведомство после приказа президента США Дональда Трампа готовится к действиям против Нигерии. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T01:50:00+03:00
