Хегсет заявил, что Пентагон готовится к действиям против Нигерии - РИА Новости, 02.11.2025
01:50 02.11.2025
Хегсет заявил, что Пентагон готовится к действиям против Нигерии
Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что ведомство после приказа президента США Дональда Трампа готовится к действиям против Нигерии. РИА Новости, 02.11.2025
в мире, нигерия, сша, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, Нигерия, США, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США
© AP Photo / Alex BrandonПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Пит Хегсет. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что ведомство после приказа президента США Дональда Трампа готовится к действиям против Нигерии.
"Да, сэр. Убийства невинных христиан в Нигерии и где угодно должны остановиться немедленно. Министерство войны готовится к действию", - написал Хегсет в соцсети Х.
К публикации он прикрепил скриншот поста Трампа о готовности к действиям в отношении этой африканской страны.
"Или нигерийское правительство защитит христиан, или мы уничтожим исламских террористов, которые совершают эти жуткие зверства", - добавил Хегсет.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Трамп вновь обвинил власти Нигерии в преступлениях против христиан
Вчера, 23:53
 
В миреНигерияСШАПит ХегсетДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
