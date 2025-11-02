Рейтинг@Mail.ru
Хегсет считает отношения США с Китаем хорошими как никогда - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:43 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/khegset-2052452380.html
Хегсет считает отношения США с Китаем хорошими как никогда
Хегсет считает отношения США с Китаем хорошими как никогда - РИА Новости, 02.11.2025
Хегсет считает отношения США с Китаем хорошими как никогда
Военный министр США Пит Хегсет заявил, что после встречи с главой минобороны Китая Дун Цзюнем считает отношения Пекина и Вашингтона хорошими как никогда,... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T01:43:00+03:00
2025-11-02T01:43:00+03:00
в мире
сша
китай
пекин
пит хегсет
дун цзюнь
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037540796_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_7dbc1b52fa79232571ce64a7bee9b080.jpg
https://ria.ru/20251030/tramp-2051689476.html
сша
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037540796_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_80693a53da146b779d60fa9c3084a0b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, пекин, пит хегсет, дун цзюнь, дональд трамп
В мире, США, Китай, Пекин, Пит Хегсет, Дун Цзюнь, Дональд Трамп
Хегсет считает отношения США с Китаем хорошими как никогда

Хегсет: отношения США с Китаем никогда не были лучше, чем сейчас

© AP Photo / Evan VucciПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Пит Хегсет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Военный министр США Пит Хегсет заявил, что после встречи с главой минобороны Китая Дун Цзюнем считает отношения Пекина и Вашингтона хорошими как никогда, аналогичного мнения, по его словам, придерживается и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Ранее сообщалось о встрече Хегсета и Дун Цзюня на полях 12-го совещания министров обороны АСЕАН в Малайзии.
"Я только что разговаривал с президентом Трампом, и мы согласны - отношения США и Китая никогда не были лучше", - написал Хегсет в соцсети Х.
Он сообщил, что его встреча с китайским коллегой была столь же позитивной. Хегсет заявил, что США и Китай договорились держать открытыми каналы коммуникации между оборонными ведомствами для деэскалации и предотвращения конфликтов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Трамп заявил, что США и Китай достигли согласия по многим вещам
30 октября, 05:21
 
В миреСШАКитайПекинПит ХегсетДун ЦзюньДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала