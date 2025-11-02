Хегсет считает отношения США с Китаем хорошими как никогда

ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Военный министр США Пит Хегсет заявил, что после встречи с главой минобороны Китая Дун Цзюнем считает отношения Пекина и Вашингтона хорошими как никогда, аналогичного мнения, по его словам, придерживается и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Он сообщил, что его встреча с китайским коллегой была столь же позитивной. Хегсет заявил, что США и Китай договорились держать открытыми каналы коммуникации между оборонными ведомствами для деэскалации и предотвращения конфликтов.