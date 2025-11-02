https://ria.ru/20251102/khegset-2052452380.html
Хегсет считает отношения США с Китаем хорошими как никогда
Хегсет считает отношения США с Китаем хорошими как никогда - РИА Новости, 02.11.2025
Хегсет считает отношения США с Китаем хорошими как никогда
Военный министр США Пит Хегсет заявил, что после встречи с главой минобороны Китая Дун Цзюнем считает отношения Пекина и Вашингтона хорошими как никогда,... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T01:43:00+03:00
2025-11-02T01:43:00+03:00
2025-11-02T01:43:00+03:00
в мире
сша
китай
пекин
пит хегсет
дун цзюнь
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037540796_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_7dbc1b52fa79232571ce64a7bee9b080.jpg
https://ria.ru/20251030/tramp-2051689476.html
сша
китай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037540796_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_80693a53da146b779d60fa9c3084a0b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, пекин, пит хегсет, дун цзюнь, дональд трамп
В мире, США, Китай, Пекин, Пит Хегсет, Дун Цзюнь, Дональд Трамп
Хегсет считает отношения США с Китаем хорошими как никогда
Хегсет: отношения США с Китаем никогда не были лучше, чем сейчас