Рейтинг@Mail.ru
Хакеры получили личные данные первых лиц офиса Зеленского - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:18 02.11.2025 (обновлено: 09:29 02.11.2025)
https://ria.ru/20251102/khakery-2052463153.html
Хакеры получили личные данные первых лиц офиса Зеленского
Хакеры получили личные данные первых лиц офиса Зеленского - РИА Новости, 02.11.2025
Хакеры получили личные данные первых лиц офиса Зеленского
Пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini в ходе масштабного взлома получили личные данные заместителей руководителя офиса Владимира Зеленского... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T05:18:00+03:00
2025-11-02T09:29:00+03:00
украина
владимир зеленский
михаил федоров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_0:272:4864:3008_1920x0_80_0_0_cfc41dccf7a83b504a9753db3ee508f7.jpg
https://ria.ru/20251031/ukraina-2052219230.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_246:0:4619:3280_1920x0_80_0_0_32b514104b65e76899a0e655d41b3b4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, владимир зеленский, михаил федоров
Украина, Владимир Зеленский, Михаил Федоров
Хакеры получили личные данные первых лиц офиса Зеленского

Хакеры из KillNet и Beregini получили личные данные первых лиц офиса Зеленского

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini в ходе масштабного взлома получили личные данные заместителей руководителя офиса Владимира Зеленского Виктора Микиты и Ирины Мудрой, а также первого вице-премьера Украины Михаила Федорова. О своей операции они рассказали РИА Новости.
Так, хакеры взломали шесть крупнейших украинских страховых фирм. В числе полученных данных — адреса прописок, личные телефоны и паспортные данные чиновников.
© РИА НовостиЛичные данные первых лиц офиса Зеленского, полученные хакерами
Личные данные первых лиц офиса Зеленского, полученные хакерами - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости
Личные данные первых лиц офиса Зеленского, полученные хакерами
«
"Были проверены базы данных налогового реестра, где была замечена информация о заместителях руководителя офиса Зеленского Викторе Миките и Ирине Мудрой, а также о первом вице-премьере Украины Михаиле Федорове", — сказал представитель хакерской групировки с никнеймом KillMilk.
В пятницу стало известно, что KillNet и Beregini также получили доступ к данным крупнейших стратегических предприятий Украины, включая "Мотор Сич", Запорожский механический завод и завод "Укрсталь".
Кроме того, в руки хакеров попали паспортные данные, год рождения и адрес регистрации командира подразделения БПЛА ВСУ "Птицы Мадьяра" и командующего Силами беспилотных систем Украины Роберта Бровди с позывным Мадьяр.
Всего при проведении операции хакеры получили более десяти миллионов пакетов документов как на физических лиц, так и на юридические лица, заводы, автомобили, а также грин-карты, страховые договора, водительские удостоверения, видео- и фотоматериалы оценки ущерба после прилетов.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Хакеры взломали базы данных крупнейших предприятий Украины
31 октября, 23:22
 
УкраинаВладимир ЗеленскийМихаил Федоров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала