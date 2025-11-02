https://ria.ru/20251102/khakery-2052463153.html
Хакеры получили личные данные первых лиц офиса Зеленского
Хакеры получили личные данные первых лиц офиса Зеленского - РИА Новости, 02.11.2025
Хакеры получили личные данные первых лиц офиса Зеленского
Пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini в ходе масштабного взлома получили личные данные заместителей руководителя офиса Владимира Зеленского... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T05:18:00+03:00
2025-11-02T05:18:00+03:00
2025-11-02T09:29:00+03:00
украина
владимир зеленский
михаил федоров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_0:272:4864:3008_1920x0_80_0_0_cfc41dccf7a83b504a9753db3ee508f7.jpg
https://ria.ru/20251031/ukraina-2052219230.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_246:0:4619:3280_1920x0_80_0_0_32b514104b65e76899a0e655d41b3b4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, михаил федоров
Украина, Владимир Зеленский, Михаил Федоров
Хакеры получили личные данные первых лиц офиса Зеленского
Хакеры из KillNet и Beregini получили личные данные первых лиц офиса Зеленского
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini в ходе масштабного взлома получили личные данные заместителей руководителя офиса Владимира Зеленского Виктора Микиты и Ирины Мудрой, а также первого вице-премьера Украины Михаила Федорова. О своей операции они рассказали РИА Новости.
Так, хакеры взломали шесть крупнейших украинских страховых фирм. В числе полученных данных — адреса прописок, личные телефоны и паспортные данные чиновников.
«
"Были проверены базы данных налогового реестра, где была замечена информация о заместителях руководителя офиса Зеленского
Викторе Миките и Ирине Мудрой, а также о первом вице-премьере Украины Михаиле Федорове
", — сказал представитель хакерской групировки с никнеймом KillMilk.
В пятницу стало известно, что KillNet и Beregini также получили доступ к данным крупнейших стратегических предприятий Украины, включая "Мотор Сич", Запорожский механический завод и завод "Укрсталь".
Кроме того, в руки хакеров попали паспортные данные, год рождения и адрес регистрации командира подразделения БПЛА ВСУ "Птицы Мадьяра" и командующего Силами беспилотных систем Украины
Роберта Бровди с позывным Мадьяр.
Всего при проведении операции хакеры получили более десяти миллионов пакетов документов как на физических лиц, так и на юридические лица, заводы, автомобили, а также грин-карты, страховые договора, водительские удостоверения, видео- и фотоматериалы оценки ущерба после прилетов.