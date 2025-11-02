Хакеры получили личные данные первых лиц офиса Зеленского

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini в ходе масштабного взлома получили личные данные заместителей руководителя офиса Владимира Зеленского Виктора Микиты и Ирины Мудрой, а также первого вице-премьера Украины Михаила Федорова. О своей операции они рассказали РИА Новости.

Так, хакеры взломали шесть крупнейших украинских страховых фирм. В числе полученных данных — адреса прописок, личные телефоны и паспортные данные чиновников.

© РИА Новости Личные данные первых лиц офиса Зеленского, полученные хакерами © РИА Новости Личные данные первых лиц офиса Зеленского, полученные хакерами

« "Были проверены базы данных налогового реестра, где была замечена информация о заместителях руководителя офиса Зеленского Викторе Миките и Ирине Мудрой, а также о первом вице-премьере Украины Михаиле Федорове ", — сказал представитель хакерской групировки с никнеймом KillMilk.

В пятницу стало известно, что KillNet и Beregini также получили доступ к данным крупнейших стратегических предприятий Украины, включая "Мотор Сич", Запорожский механический завод и завод "Укрсталь".

Кроме того, в руки хакеров попали паспортные данные, год рождения и адрес регистрации командира подразделения БПЛА ВСУ "Птицы Мадьяра" и командующего Силами беспилотных систем Украины Роберта Бровди с позывным Мадьяр.