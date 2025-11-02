Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили шесть безэкипажных катеров в Черном море - РИА Новости, 02.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 02.11.2025
ВС России уничтожили шесть безэкипажных катеров в Черном море
ВС России уничтожили шесть безэкипажных катеров в Черном море - РИА Новости, 02.11.2025
ВС России уничтожили шесть безэкипажных катеров в Черном море
Средства ПВО сбили 283 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ, сообщило... РИА Новости, 02.11.2025
ВС России уничтожили шесть безэкипажных катеров в Черном море

Черноморский флот РФ уничтожил шесть безэкипажных катеров в Черном море

Корабли ВМФ России. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Средства ПВО сбили 283 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожено шесть безэкипажных катеров. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 283 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
