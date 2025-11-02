https://ria.ru/20251102/katera-2052492550.html
ВС России уничтожили шесть безэкипажных катеров в Черном море
ВС России уничтожили шесть безэкипажных катеров в Черном море - РИА Новости, 02.11.2025
ВС России уничтожили шесть безэкипажных катеров в Черном море
Средства ПВО сбили 283 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ, сообщило... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T12:41:00+03:00
2025-11-02T12:41:00+03:00
2025-11-02T12:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
черное море
сша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894576495_239:447:3086:2048_1920x0_80_0_0_5477842f5430c47c0bf06c0a1a1db286.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
черное море
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894576495_313:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_5a272df9a4d921305648bfe2cbd1eae0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, черное море, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Черное море, США, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили шесть безэкипажных катеров в Черном море
Черноморский флот РФ уничтожил шесть безэкипажных катеров в Черном море