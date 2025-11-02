https://ria.ru/20251102/kapitulyatsiya-2052520304.html
На Западе сделали тяжелое признание о капитуляции Украины
На Западе сделали тяжелое признание о капитуляции Украины - РИА Новости, 02.11.2025
На Западе сделали тяжелое признание о капитуляции Украины
На Западе признали неспособность Украины победить в конфликте с Россией и призвали к изменению воинственного политического курса, который привел к кризису как в РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T16:30:00+03:00
2025-11-02T16:30:00+03:00
2025-11-02T21:07:00+03:00
На Западе сделали тяжелое признание о капитуляции Украины
BZ: признание краха Украины на фронте — не капитуляция, а рациональная политика
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости
. На Западе признали неспособность Украины победить в конфликте с Россией и призвали к изменению воинственного политического курса, который привел к кризису как в Киеве, так и в Европе, пишет газета Berliner Zeitung
.
"Реальность ясна: у Украины
никогда не было шансов победить Россию
в военном отношении. Это нельзя назвать капитуляцией, это признание станет предпосылкой для построения рациональной политики", — подчеркнул автор статьи.
В статье отмечается, что чрезмерная идеологизация русско-украинского конфликта в Киеве
и на Западе, а также нежелание принимать альтернативные точки зрения препятствуют объективной оценке реальности.
Подчеркивается, что реальное положение вещей крайне плачевно как для Киева, так и для Запада. При этом критиков этой политики клеймят как "предателей" или "циников".
Автор статьи призвал западных политиков к радикальной смене курса для "поиска жизнеспособного мира, а не продления безнадежной войны". Кроме того, он заявил, что для выхода из кризиса ЕС
должен сосредоточиться на внутренней политике.
В пятницу британский журнал Economist сообщил, что у Украины в феврале 2026 года могут закончиться деньги на войну, поскольку два из трех источников — США
и кредиты — иссякают, а страны Европы
не могут договориться между собой.
По данным СМИ, к концу 2025 года суммарный объем оборонных бюджетов Украины и иностранной помощи достигнет примерно 360 миллиардов долларов. Еще четыре года ведения военных действий обойдутся Киеву в 390 миллиардов.
Однако страны Европы пока не могут преодолеть разногласия в отношении использования замороженных активов России для помощи Украине. В статье также говорится, что, даже если ЕС конфискует активы, этих средств все равно не хватит на покрытие необходимых 390 миллиардов долларов. В такой ситуации европейским странам стоит рассмотреть возможность совместного займа.