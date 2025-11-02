Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали тяжелое признание о капитуляции Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:30 02.11.2025 (обновлено: 21:07 02.11.2025)
На Западе сделали тяжелое признание о капитуляции Украины
На Западе сделали тяжелое признание о капитуляции Украины
На Западе сделали тяжелое признание о капитуляции Украины

BZ: признание краха Украины на фронте — не капитуляция, а рациональная политика

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдат ВСУ на позиции возле Донецка
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Солдат ВСУ на позиции возле Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. На Западе признали неспособность Украины победить в конфликте с Россией и призвали к изменению воинственного политического курса, который привел к кризису как в Киеве, так и в Европе, пишет газета Berliner Zeitung.
"Реальность ясна: у Украины никогда не было шансов победить Россию в военном отношении. Это нельзя назвать капитуляцией, это признание станет предпосылкой для построения рациональной политики", — подчеркнул автор статьи.
Мобилизация в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Депутат Рады рассказал, сколько платят украинцы, чтобы избежать мобилизации
Вчера, 13:13
В статье отмечается, что чрезмерная идеологизация русско-украинского конфликта в Киеве и на Западе, а также нежелание принимать альтернативные точки зрения препятствуют объективной оценке реальности.
Подчеркивается, что реальное положение вещей крайне плачевно как для Киева, так и для Запада. При этом критиков этой политики клеймят как "предателей" или "циников".
Автор статьи призвал западных политиков к радикальной смене курса для "поиска жизнеспособного мира, а не продления безнадежной войны". Кроме того, он заявил, что для выхода из кризиса ЕС должен сосредоточиться на внутренней политике.
В пятницу британский журнал Economist сообщил, что у Украины в феврале 2026 года могут закончиться деньги на войну, поскольку два из трех источников — США и кредиты — иссякают, а страны Европы не могут договориться между собой.
По данным СМИ, к концу 2025 года суммарный объем оборонных бюджетов Украины и иностранной помощи достигнет примерно 360 миллиардов долларов. Еще четыре года ведения военных действий обойдутся Киеву в 390 миллиардов.
Однако страны Европы пока не могут преодолеть разногласия в отношении использования замороженных активов России для помощи Украине. В статье также говорится, что, даже если ЕС конфискует активы, этих средств все равно не хватит на покрытие необходимых 390 миллиардов долларов. В такой ситуации европейским странам стоит рассмотреть возможность совместного займа.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
На Западе обвинили Украину в "атаках" на страны ЕС
Вчера, 15:40
 
