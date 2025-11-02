МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. На Западе признали неспособность Украины победить в конфликте с Россией и призвали к изменению воинственного политического курса, который привел к кризису как в Киеве, так и в Европе, пишет газета . На Западе признали неспособность Украины победить в конфликте с Россией и призвали к изменению воинственного политического курса, который привел к кризису как в Киеве, так и в Европе, пишет газета Berliner Zeitung

"Реальность ясна: у Украины никогда не было шансов победить Россию в военном отношении. Это нельзя назвать капитуляцией, это признание станет предпосылкой для построения рациональной политики", — подчеркнул автор статьи.

В статье отмечается, что чрезмерная идеологизация русско-украинского конфликта в Киеве и на Западе, а также нежелание принимать альтернативные точки зрения препятствуют объективной оценке реальности.

Подчеркивается, что реальное положение вещей крайне плачевно как для Киева, так и для Запада. При этом критиков этой политики клеймят как "предателей" или "циников".

Автор статьи призвал западных политиков к радикальной смене курса для "поиска жизнеспособного мира, а не продления безнадежной войны". Кроме того, он заявил, что для выхода из кризиса ЕС должен сосредоточиться на внутренней политике.

В пятницу британский журнал Economist сообщил, что у Украины в феврале 2026 года могут закончиться деньги на войну, поскольку два из трех источников — США и кредиты — иссякают, а страны Европы не могут договориться между собой.

По данным СМИ, к концу 2025 года суммарный объем оборонных бюджетов Украины и иностранной помощи достигнет примерно 360 миллиардов долларов. Еще четыре года ведения военных действий обойдутся Киеву в 390 миллиардов.