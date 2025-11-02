Рейтинг@Mail.ru
Появились кадры из личной библиотеки Путина
02.11.2025
15:42 02.11.2025
Появились кадры из личной библиотеки Путина
2025
Новости
Кадры личной библиотеки Путина в Кремле
Появились кадры из личной библиотеки Путина

П. -КАМЧАТСКИЙ, 2 ноя - РИА Новости. Опубликованы кадры из личной библиотеки президента РФ Владимира Путина, где глава государства хранит подарки от бойцов СВО, в том числе знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.
В библиотеке хранятся более 10 тысяч книг, а также шевроны и другие подарки, которые Путину передают бойцы СВО. В том числе там находится знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которое глава государства брал на "Прямую линию" в прошлом году.
"В декабре нам это передали и попросили, чтобы это находилось здесь, в круглом зале личной библиотеки", - рассказала заместитель начальника департамента по обеспечению деятельности в библиотеке администрации президента РФ Анна Курчавова, показав на знамя.
Кадры библиотеки показаны в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Путин о своей кремлевской квартире, в которой бывал Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Опубликованы новые кадры из квартиры Путина в Кремле
1 мая, 17:46
 
