Появились кадры из личной библиотеки Путина

П. -КАМЧАТСКИЙ, 2 ноя - РИА Новости. Опубликованы кадры из личной библиотеки президента РФ Владимира Путина, где глава государства хранит подарки от бойцов СВО, в том числе знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.