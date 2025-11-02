https://ria.ru/20251102/kadry-2052512492.html
Появились кадры из личной библиотеки Путина
Появились кадры из личной библиотеки Путина - РИА Новости, 02.11.2025
Появились кадры из личной библиотеки Путина
Опубликованы кадры из личной библиотеки президента РФ Владимира Путина, где глава государства хранит подарки от бойцов СВО, в том числе знамя 155-й бригады... РИА Новости, 02.11.2025
россия
Появились кадры из личной библиотеки Путина
Опубликованы кадры из библиотеки Путина, где хранятся подарки от бойцов СВО