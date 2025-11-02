Нетаньяху назвал йеменских хуситов серьезной угрозой для Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноя – РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал йеменское движение "Ансар Алла" (хуситов) очень серьезной угрозой, добавив, что Израиль сделает все необходимое для ее устранения.

Обстрелы Израиля с территории Йемена прекратились в октябре 2025 года после вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газа.