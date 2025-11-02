Нетаньяху назвал йеменских хуситов серьезной угрозой для Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноя – РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал йеменское движение "Ансар Алла" (хуситов) очень серьезной угрозой, добавив, что Израиль сделает все необходимое для ее устранения.
"Хуситы кажутся незначительным раздражителем. Время от времени они запускают по нам баллистические ракеты, мы их перехватываем. Это кажется мелочью. Это не мелочь, это очень серьезная угроза от движения, которое фанатично в своей самой экстремистской форме … (хуситы – ред.) обладают возможностью самостоятельно производить баллистические ракеты и другое оружие, и они привержены тому, что они называют "программой уничтожения Израиля", - заявил Нетаньяху на открытии заседания правительства.
По словам премьера, это программа не является чем-то теоретическим, а тем, что может со временем "развиться" в координации с Ираном.
"Мы сделаем все необходимое, чтобы устранить и эту угрозу. Иными словами, мы все еще боремся с осью (региональных антиизраильских сил во главе с Ираном – ред.), которая, … пытается возобновить свои планы по уничтожению Израиля. Мы, мягко говоря, лишим ее возможности это сделать", - добавил Нетаньяху.
Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и беспилотников, объясняя свои действия солидарностью с палестинским народом в Газе, где два года продолжалась военная операция Израиля. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израиль в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
Обстрелы Израиля с территории Йемена прекратились в октябре 2025 года после вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газа.
