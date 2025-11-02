Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху заявил о попытках "Хезболлы" перевооружиться и восстановить силы
14:54 02.11.2025 (обновлено: 15:01 02.11.2025)
Нетаньяху заявил о попытках “Хезболлы” перевооружиться и восстановить силы
в мире, ливан, израиль, биньямин нетаньяху, хезболла, оон
В мире, Ливан, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, ООН
Нетаньяху: Израиль не позволит Ливану стать новым фронтом борьбы

© AP Photo / Alex KolomienskyПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© AP Photo / Alex Kolomiensky
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноя – РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" подвергается ударам Израиля, так как пытается перевооружиться и восстановить силы, однако Израиль не позволит Ливану превратиться в новую арену борьбы с еврейским государством, заявил премьер Биньямин Нетаньяху.
"Хезболлах" действительно постоянно подвергается ударам, в том числе и в эти дни, но оно также пытается перевооружиться и восстановиться. Мы ожидаем, что ливанское правительство выполнит свои обещания, а именно разоружит "Хезболлах". Мы, безусловно, воспользуемся нашим правом на самооборону, как это предусмотрено условиями прекращения огня. Мы не позволим Ливану стать новым фронтом борьбы против нас и будем действовать по мере необходимости", - заявил Нетаньяху на открытии заседания правительства.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Армия Израиля заявила о ликвидации боевика "Хезболлы"
Вчера, 12:00
В последние дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) усилила частоту ударов по югу Ливана с целью ликвидации боевиков и инфраструктуры "Хезболлах".
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.
Израильская армия, в свою очередь, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и для ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Израиле неоднократно подчеркивали, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидации угрозы со стороны шиитского сопротивления.
Израильские танки от границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Израиль нанес удары по двум районам на юге Ливана
30 октября, 12:13
 
В миреЛиванИзраильБиньямин НетаньяхуХезболлаООН
 
 
