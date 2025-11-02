https://ria.ru/20251102/izrail-2052502082.html
Нетаньяху заявил о попытках “Хезболлы” перевооружиться и восстановить силы
Нетаньяху заявил о попытках “Хезболлы” перевооружиться и восстановить силы - РИА Новости, 02.11.2025
Нетаньяху заявил о попытках “Хезболлы” перевооружиться и восстановить силы
Ливанское движение "Хезболлах" подвергается ударам Израиля, так как пытается перевооружиться и восстановить силы, однако Израиль не позволит Ливану превратиться РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T14:54:00+03:00
2025-11-02T14:54:00+03:00
2025-11-02T15:01:00+03:00
в мире
ливан
израиль
биньямин нетаньяху
хезболла
оон
ливан
израиль
В мире, Ливан, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, ООН
Нетаньяху: Израиль не позволит Ливану стать новым фронтом борьбы
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноя – РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" подвергается ударам Израиля, так как пытается перевооружиться и восстановить силы, однако Израиль не позволит Ливану превратиться в новую арену борьбы с еврейским государством, заявил премьер Биньямин Нетаньяху.
"Хезболлах
" действительно постоянно подвергается ударам, в том числе и в эти дни, но оно также пытается перевооружиться и восстановиться. Мы ожидаем, что ливанское правительство выполнит свои обещания, а именно разоружит "Хезболлах". Мы, безусловно, воспользуемся нашим правом на самооборону, как это предусмотрено условиями прекращения огня. Мы не позволим Ливану
стать новым фронтом борьбы против нас и будем действовать по мере необходимости", - заявил Нетаньяху
на открытии заседания правительства.
В последние дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) усилила частоту ударов по югу Ливана с целью ликвидации боевиков и инфраструктуры "Хезболлах".
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль
продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН
№1701.
Израильская армия, в свою очередь, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и для ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Израиле неоднократно подчеркивали, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидации угрозы со стороны шиитского сопротивления.