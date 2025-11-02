Нетаньяху заявил о попытках “Хезболлы” перевооружиться и восстановить силы

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноя – РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" подвергается ударам Израиля, так как пытается перевооружиться и восстановить силы, однако Израиль не позволит Ливану превратиться в новую арену борьбы с еврейским государством, заявил премьер Биньямин Нетаньяху.

В последние дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) усилила частоту ударов по югу Ливана с целью ликвидации боевиков и инфраструктуры "Хезболлах".

Израильская армия, в свою очередь, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и для ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Израиле неоднократно подчеркивали, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидации угрозы со стороны шиитского сопротивления.