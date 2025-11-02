Рейтинг@Mail.ru
На Западе забили тревогу из-за хода России - РИА Новости, 02.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:39 02.11.2025 (обновлено: 11:54 02.11.2025)
На Западе забили тревогу из-за хода России
На Западе забили тревогу из-за хода России - РИА Новости, 02.11.2025
На Западе забили тревогу из-за хода России
Модернизация комплексов "Искандер" позволила ВС России успешно обходить украинскую противовоздушную оборону, включая системы Patriot, пишет издание The National РИА Новости, 02.11.2025
Новости
На Западе забили тревогу из-за хода России

NI: модернизация "Искандеров" позволила ВС России обходить системы ПВО Patriot

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Модернизация комплексов "Искандер" позволила ВС России успешно обходить украинскую противовоздушную оборону, включая системы Patriot, пишет издание The National Interest.

"На данный момент российские исследования и инновации дали лучшие результаты, чем попытки украинцев. Например, Россия использовала изменение траектории своих ракет "Искандер" при их запуске по целям на Украине", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что ракета летит не по баллистической траектории, а по квазибаллистической.

"Внезапные пикирования, которые "Искандеры-М" теперь совершают на финальной фазе полета, используют пробелы в работе радиолокационных систем батарей "Patriot" и снижают их способность надежно реагировать на приближающуюся угрозу", — пишет издание.

Экс-заместителя главы украинского генштаба Игорь Романенко в октябре сообщал, что эффективность систем ПВО Patriot на Украине упала до 6%. Причинами провалов украинского ПВО Романенко видит постоянную модификацию российских ракет. По его словам, обновленные ракеты держат большую скорость на конечном этапе полета и активно маневрируют, что усложняет их перехват.
