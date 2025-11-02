https://ria.ru/20251102/iran-2052507607.html
Иран начал строительство АЭС на побережье Каспийского моря
Иран начал строительство АЭС на побережье Каспийского моря - РИА Новости, 02.11.2025
Иран начал строительство АЭС на побережье Каспийского моря
Иран начал строительство атомной электростанции (АЭС) на побережье имеющей выход к Каспийскому морю северной провинции Голестан, заявил вице-президент Ирана и... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T15:03:00+03:00
2025-11-02T15:03:00+03:00
2025-11-02T15:03:00+03:00
в мире
иран
каспийское море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150792/50/1507925094_0:47:2784:1613_1920x0_80_0_0_224bd5350195cc82dafd8daa090baee4.jpg
https://ria.ru/20251102/iran-2052487639.html
иран
каспийское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150792/50/1507925094_186:0:2661:1856_1920x0_80_0_0_e165e26815ca52308fa9b6b9ce8550ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, каспийское море
В мире, Иран, Каспийское море
Иран начал строительство АЭС на побережье Каспийского моря
Иран начал строительство АЭС на побережье северной провинции Голестан