В Иране загорелся газовый завод
Пожар произошел на заводе по заправке баллонов со сжиженным газом в иранском городе Шираз, не менее двух человек пострадали, передает иранское агентство Fars. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T02:50:00+03:00
2025-11-02T02:50:00+03:00
2025-11-02T03:06:00+03:00
в мире
шираз
иран
шираз
иран
в мире, шираз, иран
ТЕГЕРАН, 2 ноя - РИА Новости.
Пожар произошел на заводе по заправке баллонов со сжиженным газом в иранском городе Шираз, не менее двух человек пострадали, передает иранское агентство Fars
.
«
"Пожар произошел на заводе по зарядке баллонов со сжиженным газом по направлению трассы Джавадие в городе Шираз", - говорится в сообщении.
Как отмечает агентство, на место происшествия были оперативно высланы пожарные бригады, которые вовремя смогли локализовать пожар и предотвратить его распространение на соседние здания.
Согласно Fars, два человека пострадали. В то же время, по сообщению иранского государственного телеканала IRIB, ссылающегося на главу пожарной службы Шираза, пострадали девять человек, из которых двое были доставлены в местную больницу.
Причина пожара выясняется.