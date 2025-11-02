Рейтинг@Mail.ru
В Иране загорелся газовый завод - РИА Новости, 02.11.2025
02:50 02.11.2025 (обновлено: 03:06 02.11.2025)
В Иране загорелся газовый завод
В Иране загорелся газовый завод - РИА Новости, 02.11.2025
В Иране загорелся газовый завод
Пожар произошел на заводе по заправке баллонов со сжиженным газом в иранском городе Шираз, не менее двух человек пострадали, передает иранское агентство Fars. РИА Новости, 02.11.2025
в мире
шираз
иран
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
В Иране загорелся газовый завод

В иранском Ширазе загорелся завод по заправке баллонов со сжиженным газом

© AP Photo / Iranian Red Crescent SocietyПожарные автомобили в Иране
Пожарные автомобили в Иране - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© AP Photo / Iranian Red Crescent Society
Пожарные автомобили в Иране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 2 ноя - РИА Новости. Пожар произошел на заводе по заправке баллонов со сжиженным газом в иранском городе Шираз, не менее двух человек пострадали, передает иранское агентство Fars.
«
"Пожар произошел на заводе по зарядке баллонов со сжиженным газом по направлению трассы Джавадие в городе Шираз", - говорится в сообщении.
Как отмечает агентство, на место происшествия были оперативно высланы пожарные бригады, которые вовремя смогли локализовать пожар и предотвратить его распространение на соседние здания.
Согласно Fars, два человека пострадали. В то же время, по сообщению иранского государственного телеканала IRIB, ссылающегося на главу пожарной службы Шираза, пострадали девять человек, из которых двое были доставлены в местную больницу.
Причина пожара выясняется.
Пожар на фабрике по производству картона в городе Назарабад в Иране - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
В Иране при пожаре пострадали цеха фабрики картона
4 мая, 00:39
 
