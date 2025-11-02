В Иране загорелся газовый завод

"Пожар произошел на заводе по зарядке баллонов со сжиженным газом по направлению трассы Джавадие в городе Шираз", - говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, на место происшествия были оперативно высланы пожарные бригады, которые вовремя смогли локализовать пожар и предотвратить его распространение на соседние здания.

Согласно Fars, два человека пострадали. В то же время, по сообщению иранского государственного телеканала IRIB, ссылающегося на главу пожарной службы Шираза, пострадали девять человек, из которых двое были доставлены в местную больницу.