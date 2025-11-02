Рейтинг@Mail.ru
11:00 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/ii-2052485483.html
Эксперт рассказал о конкурентоспособности российского ИИ
Эксперт рассказал о конкурентоспособности российского ИИ
технологии
сша
китай
россия
денис филиппов
мтс
технологии, сша, китай, россия, денис филиппов, мтс
Технологии, США, Китай, Россия, Денис Филиппов, МТС
ИИ-процессор Ascend 910 . Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российский генеративный искусственный интеллект (ИИ) может конкурировать с разработками из США и Китая, для этого компании должны сосредоточиться на создании продуктов на базе генеративного ИИ и кейсов с реальным финансовым эффектом, таким мнением с РИА Новости поделился генеральный директор MWS AI (входит в МТС Web Services) Денис Филиппов.
"Россия может конкурировать с США и Китаем в генеративном ИИ. Российские компании должны сосредоточиться на создании продуктов на базе генеративного искусственного интеллекта и кейсов с реальным финансовым эффектом, чтобы успешно конкурировать с США и Китаем, а не создавать с нуля большие языковые модели", - сказал Филиппов.
Он объяснил, что сейчас главными игроками на рынке искусственного интеллекта являются США и Китай. Так, в США работают над созданием универсальной супермодели, которая сможет мыслить на уровне человека - это общий искусственный интеллект (AGI). А Китай, в свою очередь, сосредоточен на повышении эффективности и оптимизации имеющихся ресурсов и демонстрирует впечатляющие результаты.
Россия же, добавил Филиппов, делает ставку на точечные решения: научные исследования, отраслевые проекты и разработку специализированных моделей. "Большие перспективы открываются в создании прикладных продуктов на основе открытых ИИ-моделей - именно здесь у российских компаний есть шанс быстро показать результат. Сейчас полным ходом начинается ИИ-трансформация - то есть внедрение таких технологий в бизнес. Важно, чтобы искусственный интеллект был не просто наклейкой, а приносил реальный финансовый эффект", - добавил он.
Ключевая задача российских компаний заключается в том, чтобы определить свои уникальные ниши - отрасли, где уже накоплены экспертиза, данные и сильные команды - и превратить ИИ-разработки в реальные продукты и сервисы. Открытые модели, которые появились в доступе, демонстрируют результаты, сопоставимые с ведущими мировыми решениями, и доказывают, что не нужно разрабатывать большие языковые модели с нуля, объяснил эксперт.
"Теперь любая компания, независимо от размера, может бесплатно адаптировать открытые модели под собственные задачи. Собственная LLM перестала быть стратегическим преимуществом. В выигрыше окажется тот, кто сумеет создать наиболее удобный, прозрачный и эффективный для бизнеса продукт - тот, что действительно способен приносить прибыль", - добавил он.
ТехнологииСШАКитайРоссияДенис ФилипповМТС
 
 
