08:00 02.11.2025 (обновлено: 08:02 02.11.2025)
Это изменило все: сверхсекретная операция ГРУ в Афганистане
Это изменило все: сверхсекретная операция ГРУ в Афганистане
в мире
афганистан
афганистан
в мире, афганистан
В мире, Афганистан

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Изнурительные поиски, "случайная встреча" и один меткий выстрел — в Пентагоне были шокированы, когда узнали, что удалось советским бойцам в Афганистане. Поставки американских ПЗРК "Стингер" должны были все изменить, но вмешался спецназ. О том, как охотились за новейшим оружием, — в материале РИА Новости.

Головная боль для летчиков

В афганской войне одним из главных преимуществ советских войск была авиация, которая выслеживала и накрывала душманов. Однако осенью 1986-го американские спецслужбы начали снабжать боевиков современным оружием — ПЗРК "Стингер".
В Вашингтоне надеялись существенно ослабить позиции Москвы в регионе. И определенных успехов добились. "Стингер", легкий и простой в эксплуатации, уверенно поражал советскую авиатехнику на высоте от 180 до 3800 метров.
ВВС потеряли 23 самолета и вертолета. Для эффективного противодействия нужно было получить образец этого оружия.

В игру вступает спецназ

Командующий действовавшей в Афганистане 40-й армией генерал Громов отдал приказ, который быстро довели до воинских частей: во что бы то ни стало захватить хотя бы один "Стингер".
Однако боевики берегли ПЗРК как зеницу ока. И тогда Громов издал еще один приказ: всю группу, захватившую ценный трофей, представят к званию Героев.
Особые надежды возлагали на спецназ ГРУ. И он не подвел.

Наткнулись на боевиков

В январе 1987-го бойцы 186-го отдельного отряда специального назначения ГРУ вели свободную "охоту" на караваны моджахедов в провинции Кандагар. Прочесывали возможные пути передвижения грузов и скрытые позиции рядом с дорогами.
Спецгруппа под командованием майора Евгения Сергеева и старшего лейтенанта Владимира Ковтуна на двух вертолетах Ми-8 во время проверки района на предельно малой высоте обнаружила трех душманов. Те были на мотоциклах.
Спешившись, моджахеды открыли огонь из автоматов. А затем сделали два выстрела из тех самых "Стингеров". К счастью, промахнулись.
Спецназовцы высадились из вертолетов, рассредоточились и вступили в бой. К душманам уже спешила подмога.

Точный выстрел в голову

Нашим бойцам пришлось штурмовать холм, на котором укрепились "духи". Интенсивность боя была крайне высокой, хотя он продлился не более десяти минут. Бойцы ликвидировали 16 моджахедов.
В самый разгар перестрелки старший лейтенант Ковтун обратил внимание на боевика, который выбежал из укрытия. В руках у него были какая-то труба и кейс наподобие дипломата. Офицер бросился в погоню, но моджахед был очень далеко.
Тогда Ковтун открыл огонь из АКС. С расстояния более 200 метров попал точно в голову. Спецназовец забрал трофеи. В трубе оказался американский ПЗРК.
А в кейсе — полная документация по "Стингеру", с адресами поставщиков в США и подробной инструкцией.

Почему не дали обещанную звезду Героя?

Благодаря подвигу спецназовцев ГРУ Советский Союз представил неопровержимые доказательства вмешательства США во внутренние дела Афганистана. Но разведчики обещанные звезды Героя СССР не получили. Сами спецназовцы объясняли это конфликтом с начальством.
Справедливость восторжествовала лишь четверть века спустя. В 2012-м подполковнику Евгению Сергееву, командиру отряда, присвоили звание Героя России посмертно. Он не дожил до этого всего пару лет.
А в день 30-летия вывода войск из Афганистана президент Владимир Путин вручил "Золотую Звезду" Героя ветерану той войны полковнику Владимиру Ковтуну.
 
