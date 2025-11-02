Рейтинг@Mail.ru
"Грокипедия" пишет про финансирование майдана со стороны США
03:34 02.11.2025 (обновлено: 03:55 02.11.2025)
"Грокипедия" пишет про финансирование майдана со стороны США
"Грокипедия" пишет про финансирование майдана со стороны США - РИА Новости, 02.11.2025
"Грокипедия" пишет про финансирование майдана со стороны США
"Грокипедия", энциклопедия на базе искусственного интеллекта от компании xAI Илона Маска, в статье, с которой ознакомилось РИА Новости, пишет о значительной... РИА Новости, 02.11.2025
"Грокипедия" пишет про финансирование майдана со стороны США

"Грокипедия" в отличие от "Википедии" пишет про финансирование майдана от США

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. "Грокипедия", энциклопедия на базе искусственного интеллекта от компании xAI Илона Маска, в статье, с которой ознакомилось РИА Новости, пишет о значительной финансовой поддержке украинских организаций гражданского общества со стороны США до протестов на "евромайдане" в 2013-2014 годах.
В статье отмечается, что до и во время протестов Соединенные Штаты вкладывали значительные средства в развитие гражданского общества на Украине и активно участвовали в дипломатических процессах.
Приводится заявление помощника госсекретаря США Виктории Нуланд от 13 декабря 2013 года. Тогда она заявила, что с 1991 года США инвестировали в Украину более пяти миллиардов долларов для поддержки демократических институтов, гражданского общества и независимых СМИ. Средства направлялись через Агентство США по международному развитию (USAID) и признанный в России нежелательной организацией "Национальный фонд в поддержку демократии"* (National Endowment for Democracy, NED*).
В статье говорится, что финансирование со стороны NED* заметно увеличилось в преддверии 2014 года - с 2,9 миллиона долларов в 2011 году до более высоких уровней в 2013-м. Деньги шли на подготовку активистов, мониторинг выборов и антикоррупционные инициативы, связанные с прозападными оппозиционными структурами.
Эти программы, как указывается, способствовали развитию "организационного потенциала" групп, которые участвовали в протестах. При этом американские власти подчеркивали, что помощь была внепартийной и направленной на борьбу с коррупцией.
Также в статье говорится о визитах Нуланд в Киев в конце 2013 и начале 2014 года. Уточняется, что 13 декабря 2013 года она публично поддержала протестующих, раздавая бутерброды на Майдане.
Упоминается также просочившийся в сеть телефонный разговор между Нуланд и послом США на Украине Джеффри Пайеттом от 4 февраля 2014 года. В нем обсуждалось формирование нового правительства после ухода Виктора Януковича. В частности, Нуланд заявляла о поддержке кандидатуры Арсения Яценюка и необходимости не допустить назначения Виталия Кличко и Олега Тягнибока на ключевые посты. В статье добавляется, что Яценюк в итоге занял пост премьер-министра после свержения Виктора Януковича.
Для сравнения: в статье "Википедии" об этих событиях этот контекст не приводится.
В ноябре 2013 года на Украине разгорелась серия протестов под названием "евромайдан", или просто "майдан", после решения властей приостановить политику с целью интеграции с Евросоюзом. Беспорядки быстро приобрели резко антипрезидентский и антиправительственный характер. В результате столкновений между силами безопасности Украины и демонстрантами погибли более 100 человек. Протесты в конечном счете переросли в переворот, который привел к свержению бывшего на тот момента президентом Виктора Януковича в феврале 2014 года. Они также привели к разрыву с Донбассом на востоке и последующим наступлением на него со стороны новых властей в Киеве.
После того как "евромайдан" привел к приходу к власти на Украине в 2014 году прозападного правительства, критики заявляли, что эти политические изменения произошли в результате манипуляций со стороны американских ведомств, в том числе USAID.
* Признана нежелательной организацией в России
