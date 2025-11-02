Почему гробница Цинь Шихуанди никогда не будет вскрыта

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Восемь тысяч каменных воинов стоят в боевом строю под землей. Терракотовая армия охраняет гробницу первого императора Китая, которую никто не решается открыть до сих пор. Звучит как сценарий нового фильма про Индиану Джонса. Только это реальность. Почему ученые боятся заглянуть внутрь?

Случайная находка, изменившая историю

В марте 1974 года группа крестьян копала колодец в засушливой провинции Шаньси на востоке Китая. Стояла жесткая засуха, нужна была вода. На глубине трех метров лопата наткнулась на что-то твердое — красноватую спрессованную землю. Потом показались обломки терракоты. Затем куски бронзы, сообщает издание Smithsonian Magazine.

Крестьяне раскопали фрагменты глиняной фигуры человека. Это было начало одного из величайших археологических открытий современности. Под полем оказались целые ямы, набитые тысячами статуй воинов и лошадей в натуральную величину.

Терракотовая армия — так назвали эту находку. Восемь тысяч солдат, 130 колесниц с 520 лошадьми, 150 кавалерийских коней. Большинство до сих пор находятся на своих местах, под землей. В других ямах нашли фигуры чиновников, акробатов, разных животных.

Рост фигур различается в зависимости от ранга — самые высокие изображают генералов. Каждая статуя уникальна, с индивидуальными чертами лица.

Император, мечтавший жить вечно

Эта армия была создана для защиты гробницы императора Цинь Шихуанди — первого правителя объединенного Китая. Он правил с 221 по 210 год до нашей эры. За короткий срок успел построить Великую Китайскую стену, создать общенациональную дорожную сеть, объединить враждующие царства в одну страну.

Цинь Шихуанди был одержим идеей бессмертия. Он пережил три покушения, что, видимо, усилило его стремление жить вечно. Ученым поручили создавать эликсиры для продления жизни. Посланников отправляли в дальние края искать легендарную землю бессмертных Пэнлай.

По иронии судьбы именно эта одержимость его и погубила. Историки считают, что император пил вино с добавлением ртути, веря, что это дарует вечную жизнь. Вероятно, по этой причине он умер в возрасте 49 лет.

Строительство гробницы началось, когда ему было всего 30 лет, сразу после восхождения на престол. Работы шли 39 лет. По разным данным, в проекте участвовали от 700 тысяч до миллиона рабочих.

Что написал историк

Главный источник информации о гробнице — записи историка Сыма Цяня, жившего примерно через сто лет после смерти императора. Его описание звучит фантастически.

"Дворцы и живописные башни для сотен чиновников были построены, а гробница наполнена редкими артефактами и чудесными сокровищами. Мастерам приказали изготовить арбалеты и стрелы, настроенные так, чтобы стрелять в любого, кто войдет в гробницу. Ртуть использовалась для имитации рек Янцзы и Хуанхэ, а также великого моря и заставлена течь механически. Вверху были изображения небесных созвездий, внизу — особенности земли", — писал Сыма Цянь.

Долгое время ученые спорили: можно ли доверять этому описанию? Не преувеличивает ли историк, не пишет ли он ради эффекта?

Не выдумка

В 2020 году ученые провели исследование. Измерили уровень ртути в почве вокруг гробницы. Результаты оказались поразительными: концентрация ртути значительно превышала обычную для этой местности, сообщает издание Discover.

Некоторые специалисты считают, что это может быть промышленное загрязнение. Но другие уверены: ртуть действительно находится внутри гробницы, как и описывал Сыма Цянь. Причем в огромных количествах — достаточных, чтобы создать "текущие реки".

Авторы исследования предполагают : высоколетучая ртуть может медленно просачиваться через трещины, образовавшиеся в структуре за две тысячи лет. Это подтверждает исторические записи о непроницаемости гробницы.

После двух тысячелетий ртуть в гробнице, вероятно, превратилась в смертельно ядовитые пары. Даже если древние арбалеты истлели, токсичная атмосфера внутри может убить любого, кто войдет без современной защиты.

Три линии защиты

Согласно легендам, гробница имеет три линии обороны от грабителей, уточняет Travel China Guide. Первая — песок. Края всего комплекса засыпаны огромным количеством песка. Воры не могли прокопать тоннель и войти внутрь.

Вторая линия — скрытые арбалеты. Это подтверждено историческими записями. Когда грабители запускают определенные механизмы внутри, спрятанные арбалеты в воротах и проходах стреляют со всех направлений. Есть также дополнительная защита — ловушки. Упав в них, злоумышленник уже не выберется.

Третья линия — ртутная река. По легенде, она течет вокруг гробницы, выделяя ядовитый пар. Любой, кто вдохнет его, погибнет.

Почему не вскрывают

Сама гробница представляет собой пирамиду из девяти слоев спрессованной земли высотой 76 метров. Она даже больше по размеру, чем Великая пирамида Гизы в Египте. Подземная часть — перевернутая пирамида такого же размера.

Весь погребальный комплекс занимает от 35 до 60 квадратных километров. Это микрокосм с гробницей в центре.

Главная гробница до сих пор не вскрыта. Причин несколько. Во-первых, боязнь причинить непоправимый ущерб. И Терракотовая армия, и комплекс гробницы имеют статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

Воздействие воздуха и света может повредить хрупкие артефакты без возможности восстановления. Поэтому гробница, скорее всего, останется закрытой, пока не изобретут радикально новые технологии консервации.

"Позволить Цинь Шихуанди покоиться с миром вечно — это было бы идеально", — говорил бывший директор музея Юань Чжунъи в интервью.

Во-вторых, сама насыпь из слоев утрамбованной земли, создававшаяся для плотной герметизации, — это культурная реликвия, достойная защиты. Особенно учитывая, что необходимые технологии для сохранения содержимого могут быть еще недоступны. Возможно, лучше оставить задачу будущим поколениям с более продвинутыми, неинвазивными средствами исследования. "Может быть, однажды даже не понадобится раскапывать гробницу", — предполагал Юань.

А в-третьих — страх перед тем, что может быть внутри. Ртутные реки, арбалеты, ядовитые пары. Пусть это звучит как приключенческий роман, но научные данные подтверждают: опасность может быть реальной.