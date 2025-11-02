Рейтинг@Mail.ru
На границе Белоруссии с Польшей и Латвией увеличилась очередь фур
22:30 02.11.2025
На границе Белоруссии с Польшей и Латвией увеличилась очередь фур
На границе Белоруссии с Польшей и Латвией увеличилась очередь фур - РИА Новости, 02.11.2025
На границе Белоруссии с Польшей и Латвией увеличилась очередь фур
На фоне введенных Литвой ограничений на проезд автотранспорта через границу с Белоруссией растет очередь фур на границе с Польшей и Латвией, сообщил заместитель РИА Новости, 02.11.2025
в мире
белоруссия
литва
польша
евросоюз
белоруссия
литва
польша
2025
Новости
в мире, белоруссия, литва, польша, евросоюз
В мире, Белоруссия, Литва, Польша, Евросоюз
На границе Белоруссии с Польшей и Латвией увеличилась очередь фур

На границе Белоруссии с Польшей и Латвией растет очередь фур

© AP Photo / Matthias SchraderОчередь из грузовых машин на польско-белорусской границе
Очередь из грузовых машин на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Очередь из грузовых машин на польско-белорусской границе. Архивное фото
МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. На фоне введенных Литвой ограничений на проезд автотранспорта через границу с Белоруссией растет очередь фур на границе с Польшей и Латвией, сообщил заместитель председателя белорусского Государственного таможенного комитета Андрей Большаков.
Правительство Литвы сообщило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.
Лукашенко рассказал, что он послал американцев, требовавших извиниться перед Литвой - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Лукашенко жестко отреагировал на требования извиниться перед Литвой
31 октября, 21:40
"Переориентация грузовых потоков произошла, в связи с чем увеличилась значительно очередь перед оставшимися двумя (на границе с ЕС - ред.) пунктами пропуска – "Григоровщина" (с Латвией – ред.) и "Козловичи" (с Польшей – ред.) и в общей сложности составляет около 4 тысяч грузовых автомобилей, из которых более 3 тысяч только в "Козловичах", - сказал Большаков.
Он отметил, что в связи с переориентацией грузопотока и изменением маршрутов перевозчики начали обращаться в таможню для изменения места доставки и выбора иного пункта пропуска.
"За последние три дня в белорусскую таможню поступило порядка 150 обращений от перевозчиков о смене пунктов пропуска с "Беняконей" и "Каменного Лога" (на границе с Литвой - ред.) на оставшиеся два - "Григоровщину" и "Козловичи" - с целью обеспечить доставку товаров конечному потребителю в Европейском союзе", - сказал он.
По словам зампредседателя, объявление польской стороны о возможном открытии дополнительных пунктов пропуска должно упростить пересечение границы между Белоруссией и Польшей. Он подчеркнул, что особенно это будет удобно для жителей Гродно, а также для грузов, проходящих через пункт пропуска "Козловичи", который сейчас является единственным грузовым КПП на белорусско-польской границе.
В свою очередь официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский в интервью телеканалу ОНТ на фоне принятых Литвой ограничений на проезд автотранспорта через границу посоветовал гражданам, не попадающим под исключения, планировать свои поездки в Литву и страны Европейского союза с учетом данных ограничений, выбирая другие направления. Он подчеркнул, что пограничная служба Белоруссии принимает все возможные меры для ускорения оформления лиц и транспортных средств в пунктах пропуска через границу и готова к перераспределению пассажиропотоков.
Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе вблизи контрольно-пропускного пункта Котловка-Лаворишкес - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В Белоруссии рассказали о выгодополучателях от контрабанды на метеозондах
Вчера, 21:46
 
В миреБелоруссияЛитваПольшаЕвросоюз
 
 
