Депутат Госдумы предложил разработать ГОСТ "Добросовестная упаковка"

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Аксененко ("Справедливая Россия") направил обращение министру промышленности и торговли Антону Алиханову с предложением разработать государственный стандарт "Добросовестная упаковка" с обязательным указанием на лицевой стороне упаковки информации об изменении массы или объема продукта в течение не менее 12 месяцев с момента изменения, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"В целях предотвращения указанных негативных последствий и обеспечения прозрачности потребительского рынка представляется целесообразным рассмотреть вопрос о разработке государственного стандарта Российской Федерации "Добросовестная упаковка", - сказано в обращении.

Предполагается, что данный стандарт будет предусматривать обязательное указание на лицевой стороне упаковки информации об изменении массы или объема продукции в течение не менее 12 месяцев с момента изменения (например: "масса снижена с 200 граммов до 180 граммов"), с установлением минимального размера шрифта.

Также инициативой предлагается запретить использовать идентичное оформление упаковки при снижении массы или объема продукции более чем на 5% без обязательного визуального отличительного элемента.

Кроме того, предусматриваются методические рекомендации по установлению предельных параметров допустимого свободного объема тары для исключения "обманной емкости" и добровольная сертификация производителей, соблюдающих требования неизменности массы и состава в течение установленного периода, правом маркировать продукцию знаком "Добросовестная упаковка".

Аксененко также предложил указывать информацию о стоимости продукции в пересчете на единицу измерения (килограмм, литр, метр и иные применимые величины) на ценнике либо в описании товара с целью обеспечения полноты и достоверности сведений о цене и создания условий для объективного сопоставления стоимости аналогичных товаров потребителями.