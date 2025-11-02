Рейтинг@Mail.ru
Депутат Госдумы предложил разработать ГОСТ "Добросовестная упаковка" - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:10 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/gosduma-2052462777.html
Депутат Госдумы предложил разработать ГОСТ "Добросовестная упаковка"
Депутат Госдумы предложил разработать ГОСТ "Добросовестная упаковка" - РИА Новости, 02.11.2025
Депутат Госдумы предложил разработать ГОСТ "Добросовестная упаковка"
Депутат Госдумы Александр Аксененко ("Справедливая Россия") направил обращение министру промышленности и торговли Антону Алиханову с предложением разработать... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T05:10:00+03:00
2025-11-02T05:10:00+03:00
общество
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_a722822a79980a5e8a9c2787e0f82145.jpg
https://ria.ru/20251018/gost-2049034422.html
https://ria.ru/20251003/pivo-2046083235.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_0bf4d96376f921b05774c7fca74dbe7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
Депутат Госдумы предложил разработать ГОСТ "Добросовестная упаковка"

Депутат Аксененко предложил разработать ГОСТ "Добросовестная упаковка"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Аксененко ("Справедливая Россия") направил обращение министру промышленности и торговли Антону Алиханову с предложением разработать государственный стандарт "Добросовестная упаковка" с обязательным указанием на лицевой стороне упаковки информации об изменении массы или объема продукта в течение не менее 12 месяцев с момента изменения, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"В целях предотвращения указанных негативных последствий и обеспечения прозрачности потребительского рынка представляется целесообразным рассмотреть вопрос о разработке государственного стандарта Российской Федерации "Добросовестная упаковка", - сказано в обращении.
Посетитель на специализированной выставке vape-индустрии - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
ГОСТ на маркировку жидкости для вейпов изменят до конца года
18 октября, 04:36
Предполагается, что данный стандарт будет предусматривать обязательное указание на лицевой стороне упаковки информации об изменении массы или объема продукции в течение не менее 12 месяцев с момента изменения (например: "масса снижена с 200 граммов до 180 граммов"), с установлением минимального размера шрифта.
Также инициативой предлагается запретить использовать идентичное оформление упаковки при снижении массы или объема продукции более чем на 5% без обязательного визуального отличительного элемента.
Кроме того, предусматриваются методические рекомендации по установлению предельных параметров допустимого свободного объема тары для исключения "обманной емкости" и добровольная сертификация производителей, соблюдающих требования неизменности массы и состава в течение установленного периода, правом маркировать продукцию знаком "Добросовестная упаковка".
Аксененко также предложил указывать информацию о стоимости продукции в пересчете на единицу измерения (килограмм, литр, метр и иные применимые величины) на ценнике либо в описании товара с целью обеспечения полноты и достоверности сведений о цене и создания условий для объективного сопоставления стоимости аналогичных товаров потребителями.
Реализация данной инициативы, по его мнению, позволит повысить прозрачность потребительского рынка, усилить доверие к отечественным производителям и снизить вероятность введения граждан в заблуждение при приобретении товаров повседневного спроса.
Пивоварня Хейнекен - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Новый ГОСТ сделает пиво более понятным для российских потребителей
3 октября, 05:27
 
ОбществоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала