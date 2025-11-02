В ГД хотят ввести ответственность для блогеров за непрофессиональные советы

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая направила обращение в Минцифры РФ с просьбой предусмотреть ответственность для блогеров, предоставляющих недостоверную информацию или советы, если они не имеют соответствующего образования или лицензии, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Парламентарий в обращении отметила, что растущее влияние блогеров на аудиторию увеличивает риски распространения недостоверной информации и некомпетентных советов, в связи с чем назрела необходимость создания четких механизмов подтверждения квалификации для тех, кто влияет на общественное мнение. Буцкая напомнила, что с 1 января в России вступили в силу изменения по идентификации пользователей соцсетей с аудиторией свыше десяти тысяч человек, что, с одной стороны, повысило прозрачность, но с другой стороны - не решило вопрос компетентности блогеров в таких сферах, как здравоохранение, финансы и образование.

"Учитывая необходимость повышения качества и достоверности информации, распространяемой в социальных сетях и онлайн-платформах, прошу вас поручить предоставить разъяснения по следующим вопросам: какие меры ответственности применяются (будут применяться) к блогерам, предоставляющим недостоверную информацию или советы, если они не имеют соответствующего образования или лицензии? Предусмотрена ли процедура лишения верификационного статуса в случае выявления нарушений?" - сказано в обращении на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева

Кроме того, Буцкая просит ведомство предоставить информацию о том, какие существуют или планируются к введению официальные способы верификации подлинности диплома у блогеров, а также о том, какие технические механизмы предусмотрены для верификации уровня образования страниц блогеров через портал "Госуслуги", включая отображение ссылки на диплом рядом с ФИО.