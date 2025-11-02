Рейтинг@Mail.ru
Депутат ГД рассказала о новых правилах назначения БАДов в России - РИА Новости, 02.11.2025
01:56 02.11.2025
Депутат ГД рассказала о новых правилах назначения БАДов в России
Депутат ГД рассказала о новых правилах назначения БАДов в России
Росздравнадзор получил полномочия по проверке обоснованности назначения пациентам биологически активных добавок (БАДов), что позволит повысить качество и... РИА Новости, 02.11.2025
общество, юлия дрожжина, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), госдума рф
Депутат ГД рассказала о новых правилах назначения БАДов в России

Депутат Дрожжина: Росздравнадзор будет проверять обоснованность назначения БАДов

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Росздравнадзор получил полномочия по проверке обоснованности назначения пациентам биологически активных добавок (БАДов), что позволит повысить качество и безопасность медицинской помощи, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.
"С 18 октября 2025 года, согласно изменению положения о госконтроле качества и безопасности меддеятельности, Росздравнадзор сможет проверять назначение БАДов. Передача Росздравнадзору таких полномочий - это логичный шаг, который позволит повысить качество и безопасность медицинской помощи", - сказала Дрожжина.
Биологически активные добавки - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В России подготовили основания для запрета продажи БАДов
15 октября, 07:10
Парламентарий отметила, что БАДы не являются лекарственными средствами, однако активно применяются как источник витаминов, минералов и других веществ, необходимых для поддержания здоровья. По ее словам, важно, чтобы их назначение было обоснованным.
"Напомню, что благодаря изменениям в законодательстве с 1 сентября врачи получили право назначать БАДы при наличии медицинских показаний. Допускается назначение только тех добавок, которые прошли государственную регистрацию, при этом медикам запрещено иметь коммерческие договоренности с производителями", - подчеркнула она.
Дрожжина добавила, что новый механизм надзора позволит исключить злоупотребления и усилить ответственность медицинских организаций.
Лекарственные средства и БАДы - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Роспотребнадзор принял меры к производителям БАДов
10 октября, 06:07
 
