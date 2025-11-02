https://ria.ru/20251102/gosduma-2052453066.html
Депутат ГД рассказала о новых правилах назначения БАДов в России
Депутат ГД рассказала о новых правилах назначения БАДов в России - РИА Новости, 02.11.2025
Депутат ГД рассказала о новых правилах назначения БАДов в России
Росздравнадзор получил полномочия по проверке обоснованности назначения пациентам биологически активных добавок (БАДов), что позволит повысить качество и безопасность медицинской помощи
Депутат ГД рассказала о новых правилах назначения БАДов в России
Депутат Дрожжина: Росздравнадзор будет проверять обоснованность назначения БАДов
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Росздравнадзор получил полномочия по проверке обоснованности назначения пациентам биологически активных добавок (БАДов), что позволит повысить качество и безопасность медицинской помощи, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.
"С 18 октября 2025 года, согласно изменению положения о госконтроле качества и безопасности меддеятельности, Росздравнадзор
сможет проверять назначение БАДов. Передача Росздравнадзору таких полномочий - это логичный шаг, который позволит повысить качество и безопасность медицинской помощи", - сказала Дрожжина
.
Парламентарий отметила, что БАДы не являются лекарственными средствами, однако активно применяются как источник витаминов, минералов и других веществ, необходимых для поддержания здоровья. По ее словам, важно, чтобы их назначение было обоснованным.
"Напомню, что благодаря изменениям в законодательстве с 1 сентября врачи получили право назначать БАДы при наличии медицинских показаний. Допускается назначение только тех добавок, которые прошли государственную регистрацию, при этом медикам запрещено иметь коммерческие договоренности с производителями", - подчеркнула она.
Дрожжина добавила, что новый механизм надзора позволит исключить злоупотребления и усилить ответственность медицинских организаций.