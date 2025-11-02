https://ria.ru/20251102/germaniya-2052489571.html
В школе на севере Германии прогремели взрывы
В школе на севере Германии прогремели взрывы - РИА Новости, 02.11.2025
В школе на севере Германии прогремели взрывы
Взрывы и пожар произошли в школе в городе Гестахт неподалеку от Гамбурга на севере Германии, предварительно, горит корпус с кабинетами химии и физики, сообщает... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T12:10:00+03:00
2025-11-02T12:10:00+03:00
2025-11-02T12:14:00+03:00
в мире
германия
гамбург (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969545197_0:289:2613:1758_1920x0_80_0_0_c1a2654be58f202d9e90d755fc05a156.jpg
https://ria.ru/20251025/krasnodar-2050577411.html
германия
гамбург (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969545197_0:44:2613:2003_1920x0_80_0_0_5d516110e6556e60a9422bd742900a2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, гамбург (город)
В мире, Германия, Гамбург (город)
В школе на севере Германии прогремели взрывы
В городе Гестахт в школе прогремели взрывы и пожар