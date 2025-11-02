Рейтинг@Mail.ru
В школе на севере Германии прогремели взрывы - РИА Новости, 02.11.2025
12:10 02.11.2025 (обновлено: 12:14 02.11.2025)
В школе на севере Германии прогремели взрывы
В школе на севере Германии прогремели взрывы
в мире, германия, гамбург (город)
В мире, Германия, Гамбург (город)
В школе на севере Германии прогремели взрывы

В городе Гестахт в школе прогремели взрывы и пожар

© AP Photo / Daniel RolandНемецкий пожарный
Немецкий пожарный - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© AP Photo / Daniel Roland
Немецкий пожарный. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Взрывы и пожар произошли в школе в городе Гестахт неподалеку от Гамбурга на севере Германии, предварительно, горит корпус с кабинетами химии и физики, сообщает новостной портал t-online со ссылкой на представителя пожарной службы.
"В воскресенье утром в средней школе в Гестахте к юго-востоку от Гамбурга произошел пожар. По словам представителя пожарной службы, пожарные были вызваны к зданию из-за сильного задымления и нескольких взрывов", - пишет издание.
По предварительной информации, горит корпус школы, в котором расположены кабинеты химии и физики. На месте работают 140 пожарных. Причина пожара пока не известна. Информация о возможных пострадавших также не сообщается.
В миреГерманияГамбург (город)
 
 
