Минздрав Газы: четыре человека погибли за сутки от израильских ударов
Жертвами израильских ударов в секторе Газа за сутки стали четыре человека, еще три тела извлечено из под завалов, говорится в отчете минздрава Газы. РИА Новости, 02.11.2025
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
БЕЙРУТ, 2 ноя - РИА Новости. Жертвами израильских ударов в секторе Газа за сутки стали четыре человека, еще три тела извлечено из под завалов, говорится в отчете минздрава Газы.
"В больницы сектора Газа за последние 24 часа доставлены тела семерых погибших (в том числе три новых жертвы, трое извлеченных из-под завалов, один погибший от полученных ранений). Еще шестеро человек доставлены с различными ранениями", - написано в отчете
.
Таким образом, с момента вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газа, 10 октября, число погибших палестинцев возросло до 236 человек, ранения получили 600 граждан, также извлечено из под завалов 502 тела.
Всего с начала войны в Газе, 7 октября 2023 года, от израильских ударов погибли 68 865 человек, ранения получили 170 760 граждан.
Соглашение о прекращении огня между Израилем
и ХАМАС
вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. ХАМАС продолжает возвращение Государству Израиль останков заложников, погибших в плену.