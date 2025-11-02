Минздрав Газы: четыре человека погибли за сутки от израильских ударов

БЕЙРУТ, 2 ноя - РИА Новости. Жертвами израильских ударов в секторе Газа за сутки стали четыре человека, еще три тела извлечено из под завалов, говорится в отчете минздрава Газы.

"В больницы сектора Газа за последние 24 часа доставлены тела семерых погибших (в том числе три новых жертвы, трое извлеченных из-под завалов, один погибший от полученных ранений). Еще шестеро человек доставлены с различными ранениями", - написано в отчете

Таким образом, с момента вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газа, 10 октября, число погибших палестинцев возросло до 236 человек, ранения получили 600 граждан, также извлечено из под завалов 502 тела.

Всего с начала войны в Газе, 7 октября 2023 года, от израильских ударов погибли 68 865 человек, ранения получили 170 760 граждан.