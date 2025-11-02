СМИ: в Финляндии при взрыве фургона погибли два человека

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Фургон взорвался в финской коммуне Йоройнен в субботу, два человека погибли, сообщает телерадиовещатель Yle.

"В муниципалитете Йоройнен региона Северное Саво фургон вспыхнул со взрывом на территории отеля... вскоре после полудня в субботу. На месте пожара обнаружены тела двух погибших", - отмечает телерадиовещатель со ссылкой на данные полиции.

Yle добавляет, что территория гостиницы была оцеплена, в результате взрыва был поврежден фасад здания. Взрыв также выбил окна нескольких номеров, часть обломков фургона оказались на крыше отеля. Как отметил телерадиовещателю хозяин гостиницы Ауво Пуртинен, всего в результате взрыва были повреждены восемь машин.