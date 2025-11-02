ЕС расширит надзор за ключевой инфраструктурой финансовых рынков, пишет FT

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Евросоюз намерен расширить централизованный надзор за ключевой инфраструктурой финансовых рынков, в том числе за фондовыми и криптовалютными биржами, для повышения конкурентноспособности блока по отношению к США, сообщает газета Financial Times.
"Европейская комиссия разрабатывает планы по расширению централизованного надзора за ключевой инфраструктурой финансовых рынков, включая фондовые биржи, криптовалютные биржи и клиринговые организации... Этот шаг является частью более широких усилий по повышению конкурентоспособности ЕС по отношению к США", - говорится в сообщении.
Как заявили изданию источники, наиболее спорной идеей является расширение полномочий существующего Европейского управления по ценным бумагам и рынкам с целью распространения их действия на "наиболее значимые трансграничные организации", включая фондовые биржи, поставщиков услуг по криптоактивам и посттрейдинговую инфраструктуру.