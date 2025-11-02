Рейтинг@Mail.ru
ЕС расширит надзор за ключевой инфраструктурой финансовых рынков, пишет FT - РИА Новости, 02.11.2025
09:49 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/evrosoyuz-2052478586.html
ЕС расширит надзор за ключевой инфраструктурой финансовых рынков, пишет FT
ЕС расширит надзор за ключевой инфраструктурой финансовых рынков, пишет FT - РИА Новости, 02.11.2025
ЕС расширит надзор за ключевой инфраструктурой финансовых рынков, пишет FT
Евросоюз намерен расширить централизованный надзор за ключевой инфраструктурой финансовых рынков, в том числе за фондовыми и криптовалютными биржами, для... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T09:49:00+03:00
2025-11-02T09:49:00+03:00
2025
Новости
сша, евросоюз, экономика
США, Евросоюз, Экономика
ЕС расширит надзор за ключевой инфраструктурой финансовых рынков, пишет FT

FT: ЕС намерен расширить надзор за фондовыми и криптовалютными биржами

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Евросоюз намерен расширить централизованный надзор за ключевой инфраструктурой финансовых рынков, в том числе за фондовыми и криптовалютными биржами, для повышения конкурентноспособности блока по отношению к США, сообщает газета Financial Times.
"Европейская комиссия разрабатывает планы по расширению централизованного надзора за ключевой инфраструктурой финансовых рынков, включая фондовые биржи, криптовалютные биржи и клиринговые организации... Этот шаг является частью более широких усилий по повышению конкурентоспособности ЕС по отношению к США", - говорится в сообщении.
Как заявили изданию источники, наиболее спорной идеей является расширение полномочий существующего Европейского управления по ценным бумагам и рынкам с целью распространения их действия на "наиболее значимые трансграничные организации", включая фондовые биржи, поставщиков услуг по криптоактивам и посттрейдинговую инфраструктуру.
СШАЕвросоюзЭкономика
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
