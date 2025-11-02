ЕС расширит надзор за ключевой инфраструктурой финансовых рынков, пишет FT

Как заявили изданию источники, наиболее спорной идеей является расширение полномочий существующего Европейского управления по ценным бумагам и рынкам с целью распространения их действия на "наиболее значимые трансграничные организации", включая фондовые биржи, поставщиков услуг по криптоактивам и посттрейдинговую инфраструктуру.