Силовики рассказали о побегах пограничников ВСУ в Европу - РИА Новости, 02.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:14 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/evropa-2052542048.html
Силовики рассказали о побегах пограничников ВСУ в Европу
Силовики рассказали о побегах пограничников ВСУ в Европу - РИА Новости, 02.11.2025
Силовики рассказали о побегах пограничников ВСУ в Европу
Военнослужащие 94-го погранотряда ВСУ совершают суицид или бегут в Европу во время службы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T20:14:00+03:00
2025-11-02T20:14:00+03:00
Силовики рассказали о побегах пограничников ВСУ в Европу

Украинские пограничники бегут в Европу, используя служебное положение

© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Военнослужащие 94-го погранотряда ВСУ совершают суицид или бегут в Европу во время службы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Украинский журналист Глагола со ссылкой на источники в государственной погранслужбе Украины сообщил, что с начала этого года 15 украинских пограничников 94-го погранотряда (населенный пункт Чоп) сбежали в ЕС во время службы. По его словам, военные покинули посты, оставив оружие и экипировку на территории Украины, после чего бежали в Словакию и Венгрию", - сказал собеседник агентства.
Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости о том, что 94-й Чопский погранотряд практически полностью уничтожен на сумском направлении и выведен на восполнение, а пополнять ряды штурмовиков будут теми, кто несет службу на границе и отлавливает желающих сбежать из Украины.
"На фоне этого, некоторые военнослужащие отряда совершают суицид, однако большинство предпочитают использовать служебное положение и бежать в Европу", - отметил представитель силовых структур.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Сестра колумбийского наемника ВСУ рассказала, как оттуда бегут в Европу
3 апреля, 04:48
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
