Силовики рассказали о побегах пограничников ВСУ в Европу
Военнослужащие 94-го погранотряда ВСУ совершают суицид или бегут в Европу во время службы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 02.11.2025
Украинские пограничники бегут в Европу, используя служебное положение
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Военнослужащие 94-го погранотряда ВСУ совершают суицид или бегут в Европу во время службы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Украинский журналист Глагола со ссылкой на источники в государственной погранслужбе Украины
сообщил, что с начала этого года 15 украинских пограничников 94-го погранотряда (населенный пункт Чоп) сбежали в ЕС
во время службы. По его словам, военные покинули посты, оставив оружие и экипировку на территории Украины, после чего бежали в Словакию
и Венгрию", - сказал собеседник агентства.
Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости о том, что 94-й Чопский погранотряд практически полностью уничтожен на сумском направлении и выведен на восполнение, а пополнять ряды штурмовиков будут теми, кто несет службу на границе и отлавливает желающих сбежать из Украины.
"На фоне этого, некоторые военнослужащие отряда совершают суицид, однако большинство предпочитают использовать служебное положение и бежать в Европу", - отметил представитель силовых структур.