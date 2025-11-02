МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Военнослужащие 94-го погранотряда ВСУ совершают суицид или бегут в Европу во время службы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости о том, что 94-й Чопский погранотряд практически полностью уничтожен на сумском направлении и выведен на восполнение, а пополнять ряды штурмовиков будут теми, кто несет службу на границе и отлавливает желающих сбежать из Украины.