В Эстонии нашли авиабомбу времен войны, сообщили СМИ

«

"В воскресенье утром в Центр тревоги поступило сообщение о найденном взрывном устройстве в деревне Аувере. <...> Прибывшие на место саперы установили, что речь идет о 250-килограммовой авиационной бомбе времен войны. Уничтожить боеприпас собираются на месте обнаружения", — говорится в заявлении.