Рейтинг@Mail.ru
В Эстонии нашли авиабомбу времен войны, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:12 02.11.2025 (обновлено: 21:16 02.11.2025)
https://ria.ru/20251102/estonija-2052536860.html
В Эстонии нашли авиабомбу времен войны, сообщили СМИ
В Эстонии нашли авиабомбу времен войны, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.11.2025
В Эстонии нашли авиабомбу времен войны, сообщили СМИ
Авиабомбу времен Великой Отечественной войны весом 250 килограммов обнаружили в лесу рядом с эстонской деревней Аувере, сообщила телерадиокомпания ERR со... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T19:12:00+03:00
2025-11-02T21:16:00+03:00
в мире
эстония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36867/44/368674427_0:0:2013:1133_1920x0_80_0_0_8fc989306b400b8e2068f39b0b8a7c62.jpg
https://ria.ru/20251021/rossiya-2049614556.html
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36867/44/368674427_0:0:2013:1509_1920x0_80_0_0_8e0dc6a51652fbb7517fad1a8b13bfe4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония
В мире, Эстония
В Эстонии нашли авиабомбу времен войны, сообщили СМИ

ERR: в Эстонии нашли авиабомбу весом 250 кг времен Великой Отечественной войны

© РИА Новости / Тимур НисаметдиновПолиция Эстонии
Полиция Эстонии - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Тимур Нисаметдинов
Полиция Эстонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Авиабомбу времен Великой Отечественной войны весом 250 килограммов обнаружили в лесу рядом с эстонской деревней Аувере, сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на спасателей.
«

"В воскресенье утром в Центр тревоги поступило сообщение о найденном взрывном устройстве в деревне Аувере. <...> Прибывшие на место саперы установили, что речь идет о 250-килограммовой авиационной бомбе времен войны. Уничтожить боеприпас собираются на месте обнаружения", — говорится в заявлении.

По данным спасательного департамента, снаряд нашли в местном лесу. Жителей предупредили, что в течение дня будут проводиться работы по ее подрыву.
Учебные авиабомбы, найденные на территории недействующего аэропорта в Орле - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Учебные авиабомбы обнаружили на территории аэропорта в Орле
21 октября, 15:45
 
В миреЭстония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала