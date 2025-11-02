https://ria.ru/20251102/estonija-2052536860.html
В Эстонии нашли авиабомбу времен войны, сообщили СМИ
В Эстонии нашли авиабомбу времен войны, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.11.2025
В Эстонии нашли авиабомбу времен войны, сообщили СМИ
Авиабомбу времен Великой Отечественной войны весом 250 килограммов обнаружили в лесу рядом с эстонской деревней Аувере, сообщила телерадиокомпания ERR
2025-11-02T19:12:00+03:00
2025-11-02T19:12:00+03:00
2025-11-02T21:16:00+03:00
ERR: в Эстонии нашли авиабомбу весом 250 кг времен Великой Отечественной войны