В Свердловской области водитель наехал на трех пешеходов, погиб подросток

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Водитель в Ирбитском районе Свердловской области наехал на трех пешеходов и скрылся с места ДТП, в аварии погиб 16-летний юноша, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.