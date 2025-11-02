Рейтинг@Mail.ru
В Свердловской области водитель наехал на трех пешеходов, погиб подросток - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:48 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/dtp-2052553699.html
В Свердловской области водитель наехал на трех пешеходов, погиб подросток
В Свердловской области водитель наехал на трех пешеходов, погиб подросток - РИА Новости, 02.11.2025
В Свердловской области водитель наехал на трех пешеходов, погиб подросток
Водитель в Ирбитском районе Свердловской области наехал на трех пешеходов и скрылся с места ДТП, в аварии погиб 16-летний юноша, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T23:48:00+03:00
2025-11-02T23:48:00+03:00
происшествия
ирбитский район
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_245:0:3077:1593_1920x0_80_0_0_af6413039e339b3ec96b795bc5e6ec2e.jpg
https://ria.ru/20251102/chelovek-2052483625.html
https://ria.ru/20251101/delo-2052267887.html
ирбитский район
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_b4c27ff1a8e34532cc39ce14625af5a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ирбитский район, свердловская область
Происшествия, Ирбитский район, Свердловская область
В Свердловской области водитель наехал на трех пешеходов, погиб подросток

В Свердловской области водитель наехал на 3 пешеходов и скрылся, погиб подросток

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Водитель в Ирбитском районе Свердловской области наехал на трех пешеходов и скрылся с места ДТП, в аварии погиб 16-летний юноша, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, ДТП произошло в воскресенье около восьми часов вечера. Водитель автомобиля ВАЗ-2110 при выезде из деревни Галишева Ирбитского района совершил наезд на трех пешеходов, которые шли по обочине. После он бросил машину и скрылся.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В Пензенской области два человека погибли в тройном ДТП
Вчера, 10:38
"В результате ДТП один из пешеходов, 16-летний юноша, от полученных травм скончался на месте, еще двое, 15-летняя и 21-летняя девушки, доставлены в лечебную организацию для оказания необходимой медицинской помощи", – говорится в сообщении.
На данный момент сотрудники полиции разыскали водителя, им оказался 20-летний житель деревни Галишева.
Ирбитская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП. "По предварительным данным, погибший ребенок является пасынком водителя", – уточнили журналистам в надзорном ведомстве.
На месте столкновения микроавтобуса, грузовика с щебнем и легкового автомобиля в Орловской области - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
После ДТП с шестью погибшими под Орлом возбудили уголовное дело
1 ноября, 11:04
 
ПроисшествияИрбитский районСвердловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала