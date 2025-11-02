Память погибших военных журналистов почтили в Донецке

"Здесь расположен мемориал всем военным журналистам... Часто пересекаемся с ребятами, которые освещают события на линии соприкосновения и в нашей республике. Им огромная благодарность за то, что показывают миру правду о происходящем, раскрывают настоящее лицо врага. Низкий поклон и дань уважения тем, кто погиб, выполняя свой профессиональный долг", - отметил Добровольский.