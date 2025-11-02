Рейтинг@Mail.ru
Память погибших военных журналистов почтили в Донецке - РИА Новости, 02.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
15:36 02.11.2025
Память погибших военных журналистов почтили в Донецке
Память погибших военных журналистов почтили в Донецке - РИА Новости, 02.11.2025
Память погибших военных журналистов почтили в Донецке
Активисты молодежных организаций возложили цветы к мемориалу погибшим фронтовикам-журналистам в Донецке, рассказал РИА Новости руководитель "Молодой гвардии... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T15:36:00+03:00
2025-11-02T15:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
молодая гвардия единой россии
молодая гвардия
мгер
донецк
донецкая народная республика
Память погибших военных журналистов почтили в Донецке

В Донецке возложили цветы к мемориалу погибшим военным журналистам

© пресс-служба "Молодой Республики" и "Молодой Гвардии" в ДНР.Активисты "Молодой гвардии" ДНР возлагают цветы к мемориалу погибшим фронтовикам-журналистам в Донецке. Кадр видео
Активисты Молодой гвардии ДНР возлагают цветы к мемориалу погибшим фронтовикам-журналистам в Донецке. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© пресс-служба "Молодой Республики" и "Молодой Гвардии" в ДНР.
Активисты "Молодой гвардии" ДНР возлагают цветы к мемориалу погибшим фронтовикам-журналистам в Донецке. Кадр видео
ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Активисты молодежных организаций возложили цветы к мемориалу погибшим фронтовикам-журналистам в Донецке, рассказал РИА Новости руководитель "Молодой гвардии Единой России" в ДНР Сергей Добровольский.
По его словам, мемориал военкорам находится в Киевском районе на Полиграфической улице.
11:43
"Здесь расположен мемориал всем военным журналистам... Часто пересекаемся с ребятами, которые освещают события на линии соприкосновения и в нашей республике. Им огромная благодарность за то, что показывают миру правду о происходящем, раскрывают настоящее лицо врага. Низкий поклон и дань уважения тем, кто погиб, выполняя свой профессиональный долг", - отметил Добровольский.
Он рассказал, что в воскресенье ребята из "Молодой гвардии" и молодежного парламента пришли сюда, чтобы навести на месте порядок и облагородить мемориал.
"Сами можете видеть, это был один из самых обстреливаемых районов Донецка", - добавил руководитель республиканской МГЕР.
Акция завершилась минутой молчания и возложением цветов к мемориальной плите с именами погибших журналистов.
23 октября, 20:17
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаМолодая гвардия Единой РоссииМолодая гвардияМГЕР
 
 
