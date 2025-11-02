https://ria.ru/20251102/donetsk-2052511842.html
Память погибших военных журналистов почтили в Донецке
Память погибших военных журналистов почтили в Донецке
Активисты молодежных организаций возложили цветы к мемориалу погибшим фронтовикам-журналистам в Донецке, рассказал РИА Новости руководитель "Молодой гвардии... РИА Новости, 02.11.2025
В Донецке возложили цветы к мемориалу погибшим военным журналистам
ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Активисты молодежных организаций возложили цветы к мемориалу погибшим фронтовикам-журналистам в Донецке, рассказал РИА Новости руководитель "Молодой гвардии Единой России" в ДНР Сергей Добровольский.
По его словам, мемориал военкорам находится в Киевском районе на Полиграфической улице.
"Здесь расположен мемориал всем военным журналистам... Часто пересекаемся с ребятами, которые освещают события на линии соприкосновения и в нашей республике. Им огромная благодарность за то, что показывают миру правду о происходящем, раскрывают настоящее лицо врага. Низкий поклон и дань уважения тем, кто погиб, выполняя свой профессиональный долг", - отметил Добровольский.
Он рассказал, что в воскресенье ребята из "Молодой гвардии
" и молодежного парламента пришли сюда, чтобы навести на месте порядок и облагородить мемориал.
"Сами можете видеть, это был один из самых обстреливаемых районов Донецка", - добавил руководитель республиканской МГЕР
.
Акция завершилась минутой молчания и возложением цветов к мемориальной плите с именами погибших журналистов.