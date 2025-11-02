В Белом доме рассказали о планах на случай отмены судом пошлин

ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Торговая команда администрации США работает над планом на случай, если Верховный суд сочтет, что у президента Дональда Трампа не было полномочий по введению пошлин на зарубежные товары, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.