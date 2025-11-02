В Белом доме рассказали о планах на случай отмены судом пошлин

ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Торговая команда администрации США работает над планом на случай, если Верховный суд сочтет, что у президента Дональда Трампа не было полномочий по введению пошлин на зарубежные товары, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"У нас есть запасные планы. И команда по торговле работает над ними на случай непредвиденных обстоятельств", - сказала Левитт в интервью Fox News.
Левитт выразила надежду, что Верховный суд 5 ноября встанет на сторону Трампа.
Как сообщалось, Трамп может лично прийти в Верховный суд на слушания, это станет прецедентом — президент США раньше в непосредственном рассмотрении исков в инстанции не участвовал. Точного подтверждения этим намерениям ни президент, ни Белый дом пока не озвучивали.
Верховный суд США рассмотрит вопрос, были ли у Трампа полномочия вводить пошлины в обход конгресса.
