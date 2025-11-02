Рейтинг@Mail.ru
В ДНР сорвали 366 атак дронов ВСУ по мирным жителям за неделю
02.11.2025
В ДНР сорвали 366 атак дронов ВСУ по мирным жителям за неделю
В ДНР сорвали 366 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России... РИА Новости, 02.11.2025
ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. В ДНР сорвали 366 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращены 366 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 256 беспилотников, над Горловкой — 110", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что среди перехваченных БПЛА противника были 5 чешских ударных дронов самолетного типа с осколочно-фугасными зарядами общей массой около 300 килограммов.
Над небом Макеевки был перехвачен украинский разведывательный самолетный БПЛА "Leleka", предназначенный для вскрытия систем российского ПВО.
