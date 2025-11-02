https://ria.ru/20251102/dnr-2052476720.html
В ДНР при подрыве на взрывоопасном предмете пострадал подросток
Мирный житель 2010 года рождения пострадал в результате подрыва на взрывоопасном предмете в Марьинке в ДНР в субботу, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 02.11.2025
происшествия
марьинка (днр)
донецкая народная республика
донецк
алексей кулемзин (донецк)
марьинка (днр)
донецкая народная республика
донецк
