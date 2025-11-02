https://ria.ru/20251102/dmitruk-2052466175.html
Депутат Рады испугался нового замысла Зеленского
Депутат Рады испугался нового замысла Зеленского - РИА Новости, 02.11.2025
Депутат Рады испугался нового замысла Зеленского
Владимир Зеленский приведет Украину к истреблению населения, об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T06:38:00+03:00
2025-11-02T06:38:00+03:00
2025-11-02T09:36:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
артем дмитрук
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238454_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_3340591d3810badd67080cbba87e9f12.jpg
https://ria.ru/20251102/ukraina-2052450137.html
https://ria.ru/20251102/zelenskiy-2052456566.html
https://ria.ru/20251102/rossiya-2052461544.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238454_124:0:2345:1666_1920x0_80_0_0_7b98b53b26edb18c104fd52f3010b510.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, артем дмитрук, оон
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Артем Дмитрук, ООН
Депутат Рады испугался нового замысла Зеленского
Дмитрук: Зеленский ведет Украину к истреблению населения
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский приведет Украину к истреблению населения, об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Так парламентарий прокомментировала статью газеты The Telegraph, которая назвала массовый выезд молодых людей из страны политической проблемой для главы киевского режима.
"С огромным сожалением приходится признать: война закончится не дипломатией и не ради спасения жизней, а потому что просто больше не останется людей для войны. И причиной этого являются исключительно политические амбиции Зеленского
и его окружения", — написал он в Telegram-канале.
По словам парламентария, Украина
движется не только к военному поражению, но и к внутреннему коллапсу. Люди уже не боятся репрессий или тюрьмы и идут на все, чтобы избежать смерти на фронте.
"Украина истощена", — резюмировал Дмитрук
.
Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают из страны, а видео с успешным побегом из страны заполонили украинские соцсети. Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный ранее сообщал, что из страны с 2022-го выехали порядка 1,7 миллиона молодых людей.
По данным ООН
, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным организации, стали безлюдными, молодежь уехала.