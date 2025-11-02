Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады испугался нового замысла Зеленского - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:38 02.11.2025 (обновлено: 09:36 02.11.2025)
https://ria.ru/20251102/dmitruk-2052466175.html
Депутат Рады испугался нового замысла Зеленского
Депутат Рады испугался нового замысла Зеленского - РИА Новости, 02.11.2025
Депутат Рады испугался нового замысла Зеленского
Владимир Зеленский приведет Украину к истреблению населения, об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T06:38:00+03:00
2025-11-02T09:36:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
артем дмитрук
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238454_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_3340591d3810badd67080cbba87e9f12.jpg
https://ria.ru/20251102/ukraina-2052450137.html
https://ria.ru/20251102/zelenskiy-2052456566.html
https://ria.ru/20251102/rossiya-2052461544.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238454_124:0:2345:1666_1920x0_80_0_0_7b98b53b26edb18c104fd52f3010b510.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, артем дмитрук, оон
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Артем Дмитрук, ООН
Депутат Рады испугался нового замысла Зеленского

Дмитрук: Зеленский ведет Украину к истреблению населения

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский приведет Украину к истреблению населения, об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Так парламентарий прокомментировала статью газеты The Telegraph, которая назвала массовый выезд молодых людей из страны политической проблемой для главы киевского режима.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
"Агрессивных отработаем": в ВСУ намерены атаковать дронами жителей Одессы
00:59
"С огромным сожалением приходится признать: война закончится не дипломатией и не ради спасения жизней, а потому что просто больше не останется людей для войны. И причиной этого являются исключительно политические амбиции Зеленского и его окружения", — написал он в Telegram-канале.
По словам парламентария, Украина движется не только к военному поражению, но и к внутреннему коллапсу. Люди уже не боятся репрессий или тюрьмы и идут на все, чтобы избежать смерти на фронте.
"Украина истощена", — резюмировал Дмитрук.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
"Что происходит": на Западе забили тревогу из-за состояния Зеленского
02:48
Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают из страны, а видео с успешным побегом из страны заполонили украинские соцсети. Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный ранее сообщал, что из страны с 2022-го выехали порядка 1,7 миллиона молодых людей.
По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным организации, стали безлюдными, молодежь уехала.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
"На их границе": в Германии сделали заявление о войне с Россией
04:46
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныАртем ДмитрукООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала