Дмитриев высказался о нападении с ножами в Англии
09:58 02.11.2025 (обновлено: 11:26 02.11.2025)
Дмитриев высказался о нападении с ножами в Англии
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал нападение с ножами в британском поезде трагическим примером провальной иммиграционной политики.
Так он отреагировал на инцидент в поезде на востоке Англии. Пострадали десять человек. Поезд остановили на станции Хантингдон, полиция задержала двоих нападавших.
"Ужасное нападение близ Хантингдона — это еще один трагический пример провальной иммиграционной политики и нежелания признать ошибки и предотвратить будущие опасности", — написал Дмитриев в соцсети X.
По его словам, леволиберальная повестка, неконтролируемая миграция, снисходительность к преступникам и фейковые иностранные угрозы ведут к "цивилизационному самоубийству" Великобритании и Евросоюза.
Российский фонд прямых инвестицийКирилл ДмитриевРоссияВеликобританияАнглияВ мире
 
 
