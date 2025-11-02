https://ria.ru/20251102/dmitriev--2052480035.html
Дмитриев высказался о нападении с ножами в Англии
Дмитриев высказался о нападении с ножами в Англии - РИА Новости, 02.11.2025
Дмитриев высказался о нападении с ножами в Англии
Глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал нападение с ножами в... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T09:58:00+03:00
2025-11-02T09:58:00+03:00
2025-11-02T11:26:00+03:00
российский фонд прямых инвестиций
кирилл дмитриев
россия
великобритания
англия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_804:475:3057:1742_1920x0_80_0_0_15756dae486e8e3a4db191d6a7ba1345.jpg
https://ria.ru/20251102/angliya-2052449907.html
https://ria.ru/20250722/angliya-2030562964.html
россия
великобритания
англия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_0c2599422fa7e733d983ea0a902a6736.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, россия, великобритания, англия, в мире
Российский фонд прямых инвестиций, Кирилл Дмитриев, Россия, Великобритания, Англия, В мире
Дмитриев высказался о нападении с ножами в Англии
Дмитриев назвал нападение в Англии примером провальной иммиграционной политики