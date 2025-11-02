Дипломаты из США запугивали санкциями на встрече по судоходству, пишут СМИ

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Американские дипломаты, участвовавшие во встречах в Лондоне, посвященных рамочной программе ООН "чистый ноль" для мирового судоходства, запугивали коллег из других государств, обещая ввести санкции, если те поддержат введение налога на выбросы углерода для судов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на десять официальных лиц.
"Группа американских чиновников запугивала африканские и малые островные государства Тихого океана и Карибского бассейна, вынуждая их отказаться от поддержки программы, предполагающей введение налога на выбросы углерода для судоходства", - говорится в публикации газеты.
Согласно источнику, американская переговорная группа состояла из восьми представителей.
Издание сообщает, что меры запугивания включали в себя угрозы введения санкций, осложняющих получение виз для моряков. Также американские переговорщики во время кофе-брейков обещали своим иностранным коллегам возможные ограничения на въезд в США.
Ранее Международная морская организация (ИМО) с целью борьбы с глобальным потеплением вынесла на голосование предложение установить лимиты на выбросы парниковых газов и ввести за них глобальный сбор в отношении крупных океанских судов водоизмещением более 5000 регистровых тонн, на долю которых приходится 85% от общего объема выбросов от международного судоходства. Президент США Дональд Трамп призвал членов Международной морской организации (ИМО) проголосовать против введения этого глобального налога на выбросы углерода. Под давлением со стороны США члены ИМО не смогли одобрить предложение. Большинство стран ЕС проголосовали против заморозки соглашения, однако Греция и Кипр от голосования воздержались.
Китай обвинил США в искажении права свободы судоходства
25 августа, 13:56