Проект тоннеля между Россией и США обновили к встрече Путина и Трампа
10:17 02.11.2025
Проект тоннеля между Россией и США обновили к встрече Путина и Трампа
россия
аляска
чукотка
владимир путин
дональд трамп
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
россия, аляска, чукотка, владимир путин, дональд трамп, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Россия, Аляска, Чукотка, Владимир Путин, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Последнее обновление исследований по проекту тоннеля между Чукоткой и Аляской было приурочено к недавней встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, рассказал РИА Новости автор проекта, учёный Виктор Разбегин.
Он отметил, что исследователи успели не только накопить большой материал предварительного технического обоснования, но и несколько раз его обновить.
"Последние обновления были приурочены к недавней встрече президентов России и США", - добавил автор проекта.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее написал о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску. По его словам, благодаря современным технологиям компании Boring Company этот тоннель может стать тоннелем Путина-Трампа, соединяющим Евразию и Америку, стоимостью менее 8 миллиардов долларов. Он отметил, что тоннель может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии.
РИА Новости на основе открытых данных ранее подсчитало, что тоннель между Чукоткой и Аляской будет примерно в два раза длиннее Евротоннеля между Францией и Великобританией.
Автор проекта тоннеля Россия-США назвал дату начала его разработки
Россия Аляска Чукотка Владимир Путин Дональд Трамп Кирилл Дмитриев Российский фонд прямых инвестиций
 
 
