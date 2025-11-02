Проект тоннеля между Россией и США обновили к встрече Путина и Трампа

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Последнее обновление исследований по проекту тоннеля между Чукоткой и Аляской было приурочено к недавней встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, рассказал РИА Новости автор проекта, учёный Виктор Разбегин.

Он отметил, что исследователи успели не только накопить большой материал предварительного технического обоснования, но и несколько раз его обновить.