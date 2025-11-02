Проект тоннеля между Россией и США обновили к встрече Путина и Трампа

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Последнее обновление исследований по проекту тоннеля между Чукоткой и Аляской было приурочено к недавней встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, рассказал РИА Новости автор проекта, учёный Виктор Разбегин.
Он отметил, что исследователи успели не только накопить большой материал предварительного технического обоснования, но и несколько раз его обновить.
"Последние обновления были приурочены к недавней встрече президентов России и США", - добавил автор проекта.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее написал о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску. По его словам, благодаря современным технологиям компании Boring Company этот тоннель может стать тоннелем Путина-Трампа, соединяющим Евразию и Америку, стоимостью менее 8 миллиардов долларов. Он отметил, что тоннель может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии.
РИА Новости на основе открытых данных ранее подсчитало, что тоннель между Чукоткой и Аляской будет примерно в два раза длиннее Евротоннеля между Францией и Великобританией.