https://ria.ru/20251102/chernyshenko-2052490139.html
Чернышенко рассказал, над какими совместными проектам работают Россия и КНР
Чернышенко рассказал, над какими совместными проектам работают Россия и КНР - РИА Новости, 02.11.2025
Чернышенко рассказал, над какими совместными проектам работают Россия и КНР
Россия и Китай активно работают над проектами в области автомобилестроения, лесопромышленного комплекса, добычи и переработки редкоземельных металлов, заявил... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T12:17:00+03:00
2025-11-02T12:17:00+03:00
2025-11-02T12:17:00+03:00
россия
китай
дмитрий чернышенко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958478052_0:0:2891:1627_1920x0_80_0_0_b36de874975dd4e4535df5985249a276.jpg
https://ria.ru/20251102/chernyshenko-2052489165.html
https://ria.ru/20251102/chernyshenko-2052489999.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958478052_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_ffbc6b62b8c9ff75026e2e15130f4e04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, дмитрий чернышенко, в мире
Россия, Китай, Дмитрий Чернышенко, В мире
Чернышенко рассказал, над какими совместными проектам работают Россия и КНР
Чернышенко: РФ и КНР активно работают над проектами в автомобилестроении