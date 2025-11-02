Чернышенко рассказал, над какими совместными проектам работают Россия и КНР

НИНБО, 2 ноя - РИА Новости. Россия и Китай активно работают над проектами в области автомобилестроения, лесопромышленного комплекса, добычи и переработки редкоземельных металлов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Активно работаем над проектами промышленной кооперации в области автомобилестроения, лесопромышленного комплекса, добычи и переработки редкоземельных металлов и других перспективных продуктов", - сказал вице-премьер в ходе пленарного заседания 29-ого заседания Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.