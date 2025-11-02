https://ria.ru/20251102/chernyshenko-2052489165.html
Чернышенко высказался об укреплении взаимодействия с Китаем
Чернышенко высказался об укреплении взаимодействия с Китаем - РИА Новости, 02.11.2025
Чернышенко высказался об укреплении взаимодействия с Китаем
Укрепление доверительного партнерства и стратегического взаимодействия с Китаем – это приоритет российской внешней политики, заявил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 02.11.2025
Рабочий визит вице-премьера России Чернышенко в КНР
Россия готова включить крупнейший по грузообороту порт Китая в Нинбо в инициативы по расширению двусторонней торговли, заявил вице-премьер Чернышенко. Развитие Северного морского пути – перспективное направление для кооперации.
Чернышенко высказался об укреплении взаимодействия с Китаем
Чернышенко назвал укрепление кооперации с КНР приоритетом внешней политики РФ