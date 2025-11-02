Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко высказался об укреплении взаимодействия с Китаем
11:59 02.11.2025
Чернышенко высказался об укреплении взаимодействия с Китаем
Чернышенко высказался об укреплении взаимодействия с Китаем - РИА Новости, 02.11.2025
Чернышенко высказался об укреплении взаимодействия с Китаем
Укрепление доверительного партнерства и стратегического взаимодействия с Китаем – это приоритет российской внешней политики, заявил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 02.11.2025
Рабочий визит вице-премьера России Чернышенко в КНР
Россия готова включить крупнейший по грузообороту порт Китая в Нинбо в инициативы по расширению двусторонней торговли, заявил вице-премьер Чернышенко. Развитие Северного морского пути – перспективное направление для кооперации.
Чернышенко высказался об укреплении взаимодействия с Китаем

Чернышенко назвал укрепление кооперации с КНР приоритетом внешней политики РФ

Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
НИНБО, 2 ноя - РИА Новости. Укрепление доверительного партнерства и стратегического взаимодействия с Китаем – это приоритет российской внешней политики, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Зампред правительства находится с рабочим визитом в Китайской Народной Республике.
"Укрепление всеобъемлющего равноправного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия с дружественным Китаем – это приоритет российской внешней политики", - сказал вице-премьер в ходе 29-го пленарного заседания Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Песков рассказал о значении отношений с Китаем для России
29 августа, 13:17
 
КитайРоссияДмитрий ЧернышенкоВ мире
 
 
