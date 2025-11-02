Чернышенко высказался о расширении торговли с Китаем

НИНБО, 2 ноя — РИА Новости. Россия готова включить порт Нинбо в инициативы по расширению торговли с Китаем, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По данным администрации порта, в 2024 году общий объем грузопереработки превысил 1,37 миллиарда тонн. Основные грузы: это нефть, уголь, руда, зерно, жидкие химикаты и контейнеризированные товары. Порт обслуживает более 600 портов в 190 странах.