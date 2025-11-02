Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко высказался о расширении торговли с Китаем - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:08 02.11.2025 (обновлено: 13:32 02.11.2025)
https://ria.ru/20251102/chernyshenko-2052474643.html
Чернышенко высказался о расширении торговли с Китаем
Чернышенко высказался о расширении торговли с Китаем - РИА Новости, 02.11.2025
Чернышенко высказался о расширении торговли с Китаем
Россия готова включить порт Нинбо в инициативы по расширению торговли с Китаем, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T09:08:00+03:00
2025-11-02T13:32:00+03:00
китай
россия
нинбо
дмитрий чернышенко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028972863_0:48:3150:1820_1920x0_80_0_0_108092be5d3937df03f8da3fe8f817b3.jpg
https://ria.ru/20250829/ushakov-2038367945.html
https://ria.ru/20250829/peskov-2038310905.html
китай
россия
нинбо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028972863_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_4cc944c2b532e7bc28c52c5ab2bccdc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, нинбо, дмитрий чернышенко, в мире
Китай, Россия, Нинбо, Дмитрий Чернышенко, В мире
Чернышенко высказался о расширении торговли с Китаем

Чернышенко: РФ готова включить Нинбо в инициативы по расширению торговли с КНР

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВице-премьер России Дмитрий Чернышенко
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИНБО, 2 ноя — РИА Новости. Россия готова включить порт Нинбо в инициативы по расширению торговли с Китаем, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Мы нацелены на практическое взаимодействие и конкретные результаты. Готовы включить порт Нинбо в стратегические инициативы по расширению торговли между Китаем и Россией, по диверсификации экспортных маршрутов, в том числе Северного морского пути", — сказал он.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Ушаков оценил уровень отношений между Россией и Китаем
29 августа, 17:08
Вице-премьер также назвал развитие Северного морского пути перспективным направлением для кооперации.
Чернышенко находится в Китае с рабочим визитом. В Нинбо он посетил порт Нинбо-Чжоушань — крупнейший в мире по грузообороту и лидирующий в Китае по внедрению технологий "умного" управления логистикой.
По данным администрации порта, в 2024 году общий объем грузопереработки превысил 1,37 миллиарда тонн. Основные грузы: это нефть, уголь, руда, зерно, жидкие химикаты и контейнеризированные товары. Порт обслуживает более 600 портов в 190 странах.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Песков рассказал о значении отношений с Китаем для России
29 августа, 13:17
 
КитайРоссияНинбоДмитрий ЧернышенкоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала