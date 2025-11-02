https://ria.ru/20251102/chernyshenko-2052474643.html
Чернышенко высказался о расширении торговли с Китаем
Чернышенко высказался о расширении торговли с Китаем - РИА Новости, 02.11.2025
Чернышенко высказался о расширении торговли с Китаем
Россия готова включить порт Нинбо в инициативы по расширению торговли с Китаем, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Чернышенко высказался о расширении торговли с Китаем
Чернышенко: РФ готова включить Нинбо в инициативы по расширению торговли с КНР
НИНБО, 2 ноя — РИА Новости. Россия готова включить порт Нинбо в инициативы по расширению торговли с Китаем, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Мы нацелены на практическое взаимодействие и конкретные результаты. Готовы включить порт Нинбо в стратегические инициативы по расширению торговли между Китаем и Россией
, по диверсификации экспортных маршрутов, в том числе Северного морского пути", — сказал он.
Вице-премьер также назвал развитие Северного морского пути перспективным направлением для кооперации.
Чернышенко находится в Китае с рабочим визитом. В Нинбо
он посетил порт Нинбо-Чжоушань — крупнейший в мире по грузообороту и лидирующий в Китае по внедрению технологий "умного" управления логистикой.
По данным администрации порта, в 2024 году общий объем грузопереработки превысил 1,37 миллиарда тонн. Основные грузы: это нефть, уголь, руда, зерно, жидкие химикаты и контейнеризированные товары. Порт обслуживает более 600 портов в 190 странах.