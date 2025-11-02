https://ria.ru/20251102/chernyshenko--2052469289.html
Чернышенко прилетел с рабочим визитом в Китай
Чернышенко прилетел с рабочим визитом в Китай - РИА Новости, 02.11.2025
Чернышенко прилетел с рабочим визитом в Китай
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прилетел с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T08:04:00+03:00
2025-11-02T08:04:00+03:00
2025-11-02T09:55:00+03:00
дмитрий чернышенко
китай
нинбо
ханчжоу
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052478379_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9c656c6ccdd88fcefd021ae8afdb01fa.jpg
https://ria.ru/20250829/ushakov-2038367945.html
китай
нинбо
ханчжоу
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052478379_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c6040bdb75a46453b01be86852113b05.jpg
Рабочий визит вице-премьера России Чернышенко в КНР
Россия готова включить крупнейший по грузообороту порт Китая в Нинбо в инициативы по расширению двусторонней торговли, заявил вице-премьер Чернышенко. Развитие Северного морского пути – перспективное направление для кооперации.
2025-11-02T08:04
true
PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий чернышенко, китай, нинбо, ханчжоу, в мире
Дмитрий Чернышенко, Китай, Нинбо, Ханчжоу, В мире
Чернышенко прилетел с рабочим визитом в Китай
Вице-премьер РФ Чернышенко прилетел с рабочим визитом в Китай