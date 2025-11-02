Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко прилетел с рабочим визитом в Китай
08:04 02.11.2025
Чернышенко прилетел с рабочим визитом в Китай
Чернышенко прилетел с рабочим визитом в Китай
НИНБО, 2 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прилетел с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику, передает корреспондент РИА Новости.
Как ожидается, зампред правительства в городе Нинбо примет участие в 29-м заседании Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.
Также в Ханчжоу у Чернышенко планируется посещение Чжэнцзянского университета.
Ушаков оценил уровень отношений между Россией и Китаем
29 августа, 17:08
Ушаков оценил уровень отношений между Россией и Китаем
29 августа, 17:08
 
Дмитрий Чернышенко, Китай, Нинбо, Ханчжоу
 
 
