Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили РЛС и позиции техники ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:19 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/chernigov-2052475874.html
ВС России поразили РЛС и позиции техники ВСУ в Черниговской области
ВС России поразили РЛС и позиции техники ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 02.11.2025
ВС России поразили РЛС и позиции техники ВСУ в Черниговской области
Позиции техники, базы пополнения и радиолокационные станции украинских войск поражены ударами в Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T09:19:00+03:00
2025-11-02T09:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
черниговская область
нежин
сергей лебедев
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049292734_0:7:3060:1728_1920x0_80_0_0_882ab71604dd49d9953c62cb4a07da43.jpg
https://ria.ru/20251102/vsu-2052475762.html
черниговская область
нежин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049292734_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_3116f1a32a821970d2c1e49eebbc7df2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, черниговская область, нежин, сергей лебедев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черниговская область, Нежин, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили РЛС и позиции техники ВСУ в Черниговской области

ВС России ударами поразили РЛС и позиции техники ВСУ в Черниговской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Позиции техники, базы пополнения и радиолокационные станции украинских войск поражены ударами в Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Черниговская область (Нежин, Мена, Синявка)... Поражены позиции техники, базы пополнения и радиолокационные станции", - заявил Лебедев.
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
ВС России поразили командные пункты ВСУ в Сумской области
09:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧерниговская областьНежинСергей ЛебедевВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала