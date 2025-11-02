В Пензенской области два человека погибли в тройном ДТП

САРАТОВ, 2 ноя - РИА Новости. Два человека погибли и трое, в том числе девочка-подросток, пострадали в тройном ДТП на территории Кузнецкого района Пензенской области в субботу, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
"По предварительным данным, 1 ноября 2025 года в 16 часов 50 минут, на 16-м км автомобильной дороги "подъезд к городу Кузнецку Восточный", произошло столкновение автомобиля Ford Focus под управлением водителя, молодого человека 2000 года рождения, автомобиля Renault Duster, которым управлял водитель, мужчина 1961 года рождения, автомобиля Lada Priora под управлением водителя, мужчины 1984 года рождения. В результате происшествия водитель автомобиля Ford Focus и пассажир автомобиля Lada Priora, женщина 1985 года рождения, от полученных телесных повреждений скончались в медицинском учреждении", - уточнили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Пензенской области.
Водитель "Приоры", его пассажирка - девочка 2010 года рождения, а также пассажир автомобиля Ford, девушка 2004 года рождения, госпитализированы с травмами, добавили в ГАИ. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства автокатастрофы.