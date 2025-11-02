https://ria.ru/20251102/chast-2052522001.html
На Украине сообщили, что подконтрольная ВСУ часть ДНР обесточена
Подконтрольная ВСУ часть Донецкой Народной Республики полностью обесточена, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Вадим Филашкин. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T13:50:00+03:00
2025-11-02T13:50:00+03:00
2025-11-02T16:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
киев
донецкая область
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
киев
донецкая область
На Украине сообщили, что подконтрольная ВСУ часть ДНР обесточена
Глава ОВА Филашкин: подконтрольная ВСУ часть ДНР полностью обесточена