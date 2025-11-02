Рейтинг@Mail.ru
На Украине сообщили, что подконтрольная ВСУ часть ДНР обесточена
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:50 02.11.2025 (обновлено: 16:38 02.11.2025)
На Украине сообщили, что подконтрольная ВСУ часть ДНР обесточена
На Украине сообщили, что подконтрольная ВСУ часть ДНР обесточена
Подконтрольная ВСУ часть Донецкой Народной Республики полностью обесточена, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Вадим Филашкин.
На Украине сообщили, что подконтрольная ВСУ часть ДНР обесточена

Глава ОВА Филашкин: подконтрольная ВСУ часть ДНР полностью обесточена

Энергетические объекты
Энергетические объекты. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Подконтрольная ВСУ часть Донецкой Народной Республики полностью обесточена, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Вадим Филашкин.
"Вся Донецкая область (подконтрольная Киеву часть ДНР – ред.) обесточена… В национальной электросети начались аварийные отключения. Специалисты уже занимаются решением проблемы", - написал Филашкин в своем Telegram-канале.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Администрацию части ДНР, подконтрольной ВСУ, перевели в Днепропетровск
31 июля, 12:16
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКиевДонецкая областьВооруженные силы Украины
 
 
