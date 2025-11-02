Рейтинг@Mail.ru
13:03 02.11.2025 (обновлено: 13:14 02.11.2025)
В порту "Кавказ" загорелся буксир
В порту "Кавказ" загорелся буксир
В порту "Кавказ" загорелся буксир

В порту Новороссийска загорелся буксир

© Фото : Южная транспортная прокуратура.Пожар на буксире в порту "Кавказ" в Новороссийске
Пожар на буксире в порту Кавказ в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Фото : Южная транспортная прокуратура.
Пожар на буксире в порту "Кавказ" в Новороссийске
КРАСНОДАР, 2 ноя – РИА Новости. Буксир загорелся в порту "Кавказ", проводится проверка, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
"Сегодня, 2 ноября 2025 года, в порту "Кавказ" произошло возгорание буксира. Новороссийской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства", - говорится в сообщении.
Город Туапсе. Архив - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В порту Туапсе из-за атаки БПЛА загорелся танкер
ПроисшествияЮжная транспортная прокуратураРоссияНовороссийск
 
 
