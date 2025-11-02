https://ria.ru/20251102/buksir-2052494821.html
В порту "Кавказ" загорелся буксир
Буксир загорелся в порту "Кавказ", проводится проверка, сообщили в Южной транспортной прокуратуре. РИА Новости, 02.11.2025
происшествия
южная транспортная прокуратура
россия
новороссийск
