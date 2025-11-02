В порту "Кавказ" загорелся буксир

КРАСНОДАР, 2 ноя – РИА Новости. Буксир загорелся в порту "Кавказ", проводится проверка, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

"Сегодня, 2 ноября 2025 года, в порту "Кавказ" произошло возгорание буксира. Новороссийской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства", - говорится в сообщении.