"Не позволит победить": в Британии рассказали о плане Трампа по Украине

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп последовательно принимает решения, направленные против Украины, что осложняет положение Киева, пишет британская газета The Telegraph.
Экс-министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант пожаловался, что Трамп оказывает максимальное давление на европейцев, чтобы они помогали Украине за свой счет.
"Он (Трамп. — Прим. ред.) оказывает максимальное давление на европейцев, чтобы те покрыли пробелы в финансировании", — заявил он в беседе с изданием.
В пятницу американский телеканал Fox News сообщил, что президент США Дональд Трамп пересмотрел позицию по поддержке Украины, вызвав беспокойство среди союзников в Европе.
Телеканал отмечает, что недавние действия главы Белого дома, включая отзыв американской бригады из Румынии и отказ предоставить Владимиру Зеленскому крылатые ракеты Tomahawk, вызывают смятение у европейских союзников, которые не могут предугадать его следующий шаг.
Ранее Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что только США умеют применять Tomahawk и делиться этим знанием ни с кем не станут.
Телеканал отмечает, что недавние действия главы Белого дома, включая отзыв американской бригады из Румынии и отказ предоставить Владимиру Зеленскому крылатые ракеты Tomahawk, вызывают смятение у европейских союзников, которые не могут предугадать его следующий шаг.
Ранее Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что только США умеют применять Tomahawk и делиться этим знанием ни с кем не станут.