Рейтинг@Mail.ru
"Не позволит победить": в Британии рассказали о плане Трампа по Украине - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:09 02.11.2025 (обновлено: 09:34 02.11.2025)
https://ria.ru/20251102/britaniya-2052450700.html
"Не позволит победить": в Британии рассказали о плане Трампа по Украине
"Не позволит победить": в Британии рассказали о плане Трампа по Украине - РИА Новости, 02.11.2025
"Не позволит победить": в Британии рассказали о плане Трампа по Украине
Президент США Дональд Трамп последовательно принимает решения, направленные против Украины, что осложняет положение Киева, пишет британская газета The... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T01:09:00+03:00
2025-11-02T09:34:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
дональд трамп
джереми хант
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051385934_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d125ce0f66672022f05a648732ef88e.jpg
https://ria.ru/20251101/tomagavki-2052281603.html
https://ria.ru/20251101/tramp-2052247188.html
https://ria.ru/20251031/zelenskiy-2051992095.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051385934_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_c39eb649a8e10230cc2af5121dcebc1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, джереми хант, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Джереми Хант, Владимир Зеленский, НАТО
"Не позволит победить": в Британии рассказали о плане Трампа по Украине

Telegraph: политика Трампа последовательно становится все более антиукраинской

© AP Photo / Ng Han GuanПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© AP Photo / Ng Han Guan
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп последовательно принимает решения, направленные против Украины, что осложняет положение Киева, пишет британская газета The Telegraph.
"На фоне перипетий украинская политика Трампа, похоже, приобрела некоторые последовательные черты: пусть Америка так просто не позволит России победить, но и конгрессу не придется одобрять какие-либо новые многомиллиардные пакеты помощи", — говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Трамп не одобрит передачу Украине "Томагавков", считает политолог
Вчера, 12:11
Как пишет издание, президент США хочет, чтобы Европа взяла на себя львиную долю расходов на поддержку Украины, а американское оружие будет продано Киеву на коммерческих условиях, а не отправлено в дар.
Экс-министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант пожаловался, что Трамп оказывает максимальное давление на европейцев, чтобы они помогали Украине за свой счет.
"Он (Трамп. — Прим. ред.) оказывает максимальное давление на европейцев, чтобы те покрыли пробелы в финансировании", — заявил он в беседе с изданием.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Трамп не хочет провала своей политики по Украине, считает экс-советник
Вчера, 08:37
В пятницу американский телеканал Fox News сообщил, что президент США Дональд Трамп пересмотрел позицию по поддержке Украины, вызвав беспокойство среди союзников в Европе.

Телеканал отмечает, что недавние действия главы Белого дома, включая отзыв американской бригады из Румынии и отказ предоставить Владимиру Зеленскому крылатые ракеты Tomahawk, вызывают смятение у европейских союзников, которые не могут предугадать его следующий шаг.

Ранее Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что только США умеют применять Tomahawk и делиться этим знанием ни с кем не станут.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
На Украине забили тревогу из-за решения Трампа и Си Цзиньпина по Зеленскому
31 октября, 04:11
 
В миреУкраинаСШАКиевДональд ТрампДжереми ХантВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала