В Ростове после атаки БПЛА выбило стекла в детском саду - РИА Новости, 02.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 02.11.2025
В Ростове после атаки БПЛА выбило стекла в детском саду
В Ростове после атаки БПЛА выбило стекла в детском саду
Ударной волной выбило стекла в детском саду в Первомайском районе Ростова-на-Дону после атаки БПЛА на регион, сообщил глава города Александр Скрябин.
происшествия, первомайский район , россия, ростов-на-дону, александр скрябин, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Первомайский район , Россия, Ростов-на-Дону, Александр Скрябин, Юрий Слюсарь
В Ростове после атаки БПЛА выбило стекла в детском саду

В Ростове-на-Дону при атаке БПЛА ударной волной выбило стекла в детском саду

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя - РИА Новости. Ударной волной выбило стекла в детском саду в Первомайском районе Ростова-на-Дону после атаки БПЛА на регион, сообщил глава города Александр Скрябин.
По данным Минобороны РФ, средства ПВО за ночь сбили 164 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России, в том числе девять над Ростовской областью. Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщал, что в области пострадали два человека.
"В связи с атакой БПЛА в Ростове в Первомайском районе произошло возгорание сухой растительности. Оперативно экстренные службы потушили возгорание", - написал Скрябин в Telegram.
Он добавил, что предварительно совершили осмотр территории. "Ударной волной выбило стекла в детском саду", - уточнил он.
Принято решение ввести локальный режим ЧС в границах района, где нанесен ущерб после падения БПЛА. Коммунальным службам города поставлена задача приступить к уборке прилегающих территорий места происшествия.
Пожар на месте удара в Одесской области
ПВО сбила 164 украинских БПЛА над Россией за ночь
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияПервомайский районРоссияРостов-на-ДонуАлександр СкрябинЮрий Слюсарь
 
 
