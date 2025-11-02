В Ростове после атаки БПЛА выбило стекла в детском саду

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя - РИА Новости. Ударной волной выбило стекла в детском саду в Первомайском районе Ростова-на-Дону после атаки БПЛА на регион, сообщил глава города Александр Скрябин.

По данным Минобороны РФ, средства ПВО за ночь сбили 164 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России , в том числе девять над Ростовской областью . Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщал, что в области пострадали два человека.

Он добавил, что предварительно совершили осмотр территории. "Ударной волной выбило стекла в детском саду", - уточнил он.