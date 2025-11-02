https://ria.ru/20251102/bpla-2052501913.html
В Ростове после атаки БПЛА выбило стекла в детском саду
В Ростове после атаки БПЛА выбило стекла в детском саду - РИА Новости, 02.11.2025
В Ростове после атаки БПЛА выбило стекла в детском саду
Ударной волной выбило стекла в детском саду в Первомайском районе Ростова-на-Дону после атаки БПЛА на регион, сообщил глава города Александр Скрябин. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T14:52:00+03:00
2025-11-02T14:52:00+03:00
2025-11-02T14:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
первомайский район
россия
ростов-на-дону
александр скрябин
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049699958_0:0:2920:1644_1920x0_80_0_0_244799f54dbf3a67d133436497cfc462.jpg
https://ria.ru/20251102/pvo--2052470736.html
первомайский район
россия
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049699958_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2f2644bf13152df03ca78dd201492f6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, первомайский район , россия, ростов-на-дону, александр скрябин, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Первомайский район , Россия, Ростов-на-Дону, Александр Скрябин, Юрий Слюсарь
В Ростове после атаки БПЛА выбило стекла в детском саду
В Ростове-на-Дону при атаке БПЛА ударной волной выбило стекла в детском саду