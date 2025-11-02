Рейтинг@Mail.ru
В окрестностях Туапсе и Анапы нашли обломки БПЛА - РИА Новости, 02.11.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
11:41 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/bpla-2052487914.html
В окрестностях Туапсе и Анапы нашли обломки БПЛА
В окрестностях Туапсе и Анапы нашли обломки БПЛА - РИА Новости, 02.11.2025
В окрестностях Туапсе и Анапы нашли обломки БПЛА
Обломки БПЛА обнаружили в пяти населенных пунктах Туапсинского округа и в селе Анапы, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 02.11.2025
специальная военная операция на украине
анапа
туапсе
краснодарский край
происшествия
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
анапа
туапсе
краснодарский край
В окрестностях Туапсе и Анапы нашли обломки БПЛА

Обломки БПЛА нашли в пяти населенных пунктах Туапсинского округа и в селе Анапы

КРАСНОДАР, 2 ноя – РИА Новости. Обломки БПЛА обнаружили в пяти населенных пунктах Туапсинского округа и в селе Анапы, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"В пяти населенных пунктах Туапсинского муниципального округа обнаружили обломки БПЛА… Фрагменты беспилотников упали на одной из улиц в Туапсе, в поселке Пригородный, селах Ольгинка и Лермонтово, а также по двум адресам в селе Агой. В результате в некоторых квартирах и домах повреждены окна… В Анапе в ночь с 1 на 2 ноября обломки беспилотника упали на одной из улиц в селе Большой Утриш", - говорится в сообщении.
Во всех случаях пострадавших нет, уточнили в оперштабе. На местах работают экстренные и специальные службы. Территория в селе Большой Утриш в Анапе оцеплена.
