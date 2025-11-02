https://ria.ru/20251102/bpla-2052487182.html
В Геленджике дом получил повреждения при атаке беспилотника
В Геленджике дом получил повреждения при атаке беспилотника
Обломки БПЛА обнаружили в Геленджике, в одном из домов в СНТ выбиты стекла, поврежден автомобиль, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского... РИА Новости, 02.11.2025
