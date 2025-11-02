https://ria.ru/20251102/bpla-2052482239.html
В Туапсинском округе повторно объявили беспилотную опасность
В Туапсинском округе повторно объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 02.11.2025
В Туапсинском округе повторно объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность повторно объявлена на территории Туапсинского округа, работает ПВО, население призвали не выходить на улицу, сообщил глава округа Сергей... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T10:24:00+03:00
2025-11-02T10:24:00+03:00
2025-11-02T10:24:00+03:00
безопасность
сергей бойко
туапсе
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19987/46/199874628_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_53f0918a49a3de0cffa21c4f4bf65653.jpg
https://ria.ru/20251102/pvo--2052470736.html
туапсе
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19987/46/199874628_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_8cc2bb48c3f43b447cf6b6e459bdee67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей бойко, туапсе, россия
Безопасность, Сергей Бойко, Туапсе, Россия
В Туапсинском округе повторно объявили беспилотную опасность
В Туапсинском округе повторно объявили опасность атаки БПЛА