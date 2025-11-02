Рейтинг@Mail.ru
В Туапсинском округе повторно объявили беспилотную опасность
10:24 02.11.2025
В Туапсинском округе повторно объявили беспилотную опасность
В Туапсинском округе повторно объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность повторно объявлена на территории Туапсинского округа, работает ПВО, население призвали не выходить на улицу, сообщил глава округа Сергей... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T10:24:00+03:00
2025-11-02T10:24:00+03:00
В Туапсинском округе повторно объявили беспилотную опасность

В Туапсинском округе повторно объявили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Алексей ДаничевБеспилотный летательный аппарат (БПЛА)
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Архивное фото
КРАСНОДАР, 2 ноя – РИА Новости. Беспилотная опасность повторно объявлена на территории Туапсинского округа, работает ПВО, население призвали не выходить на улицу, сообщил глава округа Сергей Бойко.
"На территории Туапсинского округа беспилотная опасность, работает ПВО. Ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления. Все службы приведены в состояние максимальной готовности", - написал Бойко в своем Telegram-канале.
Опасность БПЛА в округе объявлена второй раз за сутки.
Пожар на месте удара в Одесской области - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
ПВО сбила 164 украинских БПЛА над Россией за ночь
