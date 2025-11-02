https://ria.ru/20251102/boets-2052485308.html
Боец ЮВО рассказал о беспределе ВСУ на оккупированных территориях
Украинские формирования на оккупированных территориях совершают произвол в отношении мирных граждан, забирая их и выдавая за российских военнопленных при... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T10:55:00+03:00
2025-11-02T10:55:00+03:00
2025-11-02T10:55:00+03:00
в мире
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966094443_55:0:1280:689_1920x0_80_0_0_c39d4b5f941c21b68f3a42e975837339.jpg
https://ria.ru/20251102/kupryansk-2052478201.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966094443_210:0:1129:689_1920x0_80_0_0_c01a73008f3ca07134e871c11c825baf.jpg
ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Украинские формирования на оккупированных территориях совершают произвол в отношении мирных граждан, забирая их и выдавая за российских военнопленных при обменах, рассказал РИА Новости военнослужащий Южного военного округа с позывным "Мел".
"Все бабушки жаловались, что беспредел творили — что-то забирали, продукты, машины, какую-то технику", — рассказал боец.
По словам "Мела", поступали случаи, когда украинские военные похищали местных жителей и выдавали их за военнослужащих ВС РФ
.
"То есть были случаи даже, говорили, что забирают просто людей в плен и также их пытаются обменять, как наших солдат", — отметил он.