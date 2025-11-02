Боец ЮВО рассказал о беспределе ВСУ на оккупированных территориях

ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Украинские формирования на оккупированных территориях совершают произвол в отношении мирных граждан, забирая их и выдавая за российских военнопленных при обменах, рассказал РИА Новости военнослужащий Южного военного округа с позывным "Мел".

"То есть были случаи даже, говорили, что забирают просто людей в плен и также их пытаются обменять, как наших солдат", — отметил он.