Боец ЮВО рассказал о беспределе ВСУ на оккупированных территориях - РИА Новости, 02.11.2025
10:55 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/boets-2052485308.html
Боец ЮВО рассказал о беспределе ВСУ на оккупированных территориях
Боец ЮВО рассказал о беспределе ВСУ на оккупированных территориях - РИА Новости, 02.11.2025
Боец ЮВО рассказал о беспределе ВСУ на оккупированных территориях
Украинские формирования на оккупированных территориях совершают произвол в отношении мирных граждан, забирая их и выдавая за российских военнопленных при...
2025-11-02T10:55:00+03:00
2025-11-02T10:55:00+03:00
в мире
вооруженные силы рф
https://ria.ru/20251102/kupryansk-2052478201.html
в мире, вооруженные силы рф
В мире, Вооруженные силы РФ
Боец ЮВО рассказал о беспределе ВСУ на оккупированных территориях

Боец ЮВО рассказал о похищениях мужчин на оккупированных территориях бойцами ВСУ

ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Украинские формирования на оккупированных территориях совершают произвол в отношении мирных граждан, забирая их и выдавая за российских военнопленных при обменах, рассказал РИА Новости военнослужащий Южного военного округа с позывным "Мел".
"Все бабушки жаловались, что беспредел творили — что-то забирали, продукты, машины, какую-то технику", — рассказал боец.
По словам "Мела", поступали случаи, когда украинские военные похищали местных жителей и выдавали их за военнослужащих ВС РФ.
"То есть были случаи даже, говорили, что забирают просто людей в плен и также их пытаются обменять, как наших солдат", — отметил он.
Пленный боец ВСУ рассказал, как удерживал дома в Купянске
