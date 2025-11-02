Российский военный рассказал, как боец "Ахмата" спас пятерых сослуживцев

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 2 ноя — РИА Новости. Боец батальона "Ваха" спецназа "Ахмат" с позывным Кот принял удар украинского дрона на себя и спас пятерых сослуживцев.

"Когда прилетел FPV, мы, конечно же, ничего не поняли сначала. Шесть человек нас было, к сожалению, одного потеряли — позывной Кот у него был", — рассказал РИА Новости боец подразделения группировки "Север" с позывным Мужик.

По словам сослуживцев погибшего, ВСУ применили для атаки оптоволоконный дрон, на который не воздействуют средства РЭБ. Основной удар пришелся в переднюю часть автомобиля, где сидел Кот.

По словам ехавшего в машине бойца с позывным Шрам, сначала несколько оптоволоконных дронов упали недалеко от машины, а Кот постоянно предупреждал об их приближении. Увидев новый беспилотник, он также крикнул об этом бойцам, а когда понял, что дрон летит в машину, подался вперед и принял основной удар на себя.

« "Моментально Кот погиб. Получается, он весь удар принял на себя. Здесь сидел еще рядом парень с позывным Коваль, и вот все, что мы все получили, если точнее, два осколка со спичечную головку, а весь удар принял на себя Кот", — рассказал боец.

У погибшего осталась бабушка, которая его воспитывала.

"Парень был очень хороший, молодой, он всегда стремился везде успеть, просмотреть что-то, всегда осматривал позицию свою. Никогда грубого слова никому не скажет. Такой, которых единицы", — заключил Мужик.