Российский военный рассказал, как боец "Ахмата" спас пятерых сослуживцев
Российский военный рассказал, как боец "Ахмата" спас пятерых сослуживцев - РИА Новости, 02.11.2025
Российский военный рассказал, как боец "Ахмата" спас пятерых сослуживцев
Боец батальона "Ваха" спецназа "Ахмат" с позывным Кот принял удар украинского дрона на себя и спас пятерых сослуживцев. РИА Новости, 02.11.2025
харьковская область
Российский военный рассказал, как боец "Ахмата" спас пятерых сослуживцев
Боец "Ахмата" с позывным "Кот" принял удар дрона на себя и спас 5 сослуживцев. Об этом рассказал агентству боец подразделения, действующего в составе группировки "Север" на Харьковском участке фронта, с позывным "Мужик".
Российский военный рассказал, как боец "Ахмата" спас пятерых сослуживцев
Боец с позывным Кот принял удар дрона ВСУ на себя и спас пятерых сослуживцев
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 2 ноя — РИА Новости. Боец батальона "Ваха" спецназа "Ахмат" с позывным Кот принял удар украинского дрона на себя и спас пятерых сослуживцев.
"Когда прилетел FPV, мы, конечно же, ничего не поняли сначала. Шесть человек нас было, к сожалению, одного потеряли — позывной Кот у него был", — рассказал РИА Новости боец подразделения группировки "Север" с позывным Мужик.
По словам сослуживцев погибшего, ВСУ
применили для атаки оптоволоконный дрон, на который не воздействуют средства РЭБ. Основной удар пришелся в переднюю часть автомобиля, где сидел Кот.
По словам ехавшего в машине бойца с позывным Шрам, сначала несколько оптоволоконных дронов упали недалеко от машины, а Кот постоянно предупреждал об их приближении. Увидев новый беспилотник, он также крикнул об этом бойцам, а когда понял, что дрон летит в машину, подался вперед и принял основной удар на себя.
"Моментально Кот погиб. Получается, он весь удар принял на себя. Здесь сидел еще рядом парень с позывным Коваль, и вот все, что мы все получили, если точнее, два осколка со спичечную головку, а весь удар принял на себя Кот", — рассказал боец.
У погибшего осталась бабушка, которая его воспитывала.
"Парень был очень хороший, молодой, он всегда стремился везде успеть, просмотреть что-то, всегда осматривал позицию свою. Никогда грубого слова никому не скажет. Такой, которых единицы", — заключил Мужик.
Согласно сводке Минобороны, за предыдущие сутки бойцы группировки "Север" нанесли на Харьковском направлении поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Волчанска и Синельниково. Украинские войска потеряли в зоне ответственности группировки не менее 170 человек, две боевые бронемашины, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены также две станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и шесть складов материальных средств.